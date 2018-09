Sagra della noce a Scisciano: ingresso gratuito e spettacoli. Le info

Torna la Sagra della Noce a Scisciano. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la locale Associazione Arcifelix e co-finaziata dalla Regione Campania. L’evento si terrà nei giorni 13 e 14 ottobre. La sagra vede anche un momento di anteprima, con un convegno di presentazione che si terrà sabato 6 ottobre, alle ore 17,30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista e un’escursione di trekking urbano prevista per domenica 7 ottobre, con partenza da piazza XX Settembre.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, invece, a partire dalle ore 20,00, presso il parcheggio comunale in via Sabato Borzillo, sarà possibile degustare, presso gli stand predisposti per l’occasione i tradizionali piatti a base di noce con un menù ricco e variegato pensato per tutti i palati. Ad animare le due serate saranno le esibizioni e gli spettacoli a cura di artisti di strada, quali trampolieri, giocolieri, mimi e illusionisti.

Domenica 14 ottobre, a pranzo, sarà possibile inoltre partecipare a speciali percorsi di degustazione su prenotazione. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla Pagina Facebook dell’evento.





