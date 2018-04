Juve – Napoli: scoperta l’identità del tifoso che piangeva di gioia

Uno dei momenti più belli e indelebili nella mente del tifoso napoletano.Vincere allo Juventus Stadium e proprio grazie a quella vittoria contro la Juve riaprire le speranze-scudetto. Un vortice di emozioni e gioia che nessuno è riuscito a contenere, diciamo la verità. Al termine della gara le telecamere tv hanno rubato immagini di tifosi in delirio e anche di quelli dediti ad un pianto liberatorio. In particolare l’uomo in foto, che stringe forte la sciarpa azzurra nella mano impregnandola delle lacrime più dolci che avrebbe mai potuto versare, assurge a iconografia di una serata indimenticabile.

Oggi sappiamo chi è il tifoso. Si chiama Ivan R. e appartiene al Club Napoli Lombardia “Fratelli partenopei” 1926 Brescia.





Di seguito il post del Club:

“Per te : si PIANGE, si GIOISCE, si ARRABBIA in tre parole sei un’emozione unica

Il tifoso nella foto immortalato dalle tv è un socio del club non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozioni così forte! Hanno regalato una gioia infinita, un sogno, un riscatto verso chi denigra il nostro popolo in ogni partita.

Hanno fatto sì che ogni napoletano si sia sentito dopo quasi 30 anni, il più forte di tutti.

Lacrime dolci come miele hanno solcato visi di milioni di napoletani nel mondo.

Per tutto questo, Grazie ragazzi”.





