Migliori gelaterie d’Italia 2018, due sono campane: la classifica

40 indirizzi in più rispetto al 2017, 4 nuovi Tre Coni e una “riscoperta” del mestiere che tocca tutto il mondo del gelato. È quello che emerge nella nuova edizione della Guida Gelaterie d’Italia 2018 del Gambero Rosso, realizzata con Orion.

Per questa nuova edizione sono quattro i nuovi Tre Coni, per un totale di 40 in tutta Italia. In testa alla classifica c’è l’Emilia Romagna con 7 insegne, seguono con 6 Piemonte e Lombardia; quindi Toscana e Lazio con 5, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia e Campania con 2, Marche, Basilicata e Sardegna con 1.

Tra le gelaterie con Tre Coni ci sono due della Campania:





Di Matteo – Torchiara (Sa)

Cremeria Gabriele – Vico Equense (Na)

I nuovi Tre Coni:

Marco Serra Gelatiere, Carignano (TO)

Oasi American Bar, fara Gera D’Adda (BG)

Greed Avidi di Gelato, Frascati (RM)

La Gourmandise, Roma



Premi speciali:

Miglior gelato al cioccolato: Stefano Dassie di Treviso

Gelatiere Emergente: Nicolò Arietti di Gelati d’Antan di Torino

Miglior Gelato Gastronomico: Andrea Bandiera della Cremeria Scirocco di Bologna

Sostenibilità: Stefano Roccamo di Stefino di Bologna







Come si vede se una borsa è di qualità o meno?

di Ornella Auzino

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina!







Lascia qui il tuo commento!