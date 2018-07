La Startup campana conquista l’Italia: Alfonsino arriva a L’Aquila e Pescara

Alfonsino, la startup creata da 5 ragazzi di Caserta, vola fuori i confini nostrani: il servizio di delivery messo a punto dalla giovane impresa approderà, il 25 luglio, anche in Abruzzo. Ordinare il pasto a domicilio, tramite Alfonsino, è diventata una costante per il pubblico regionale grazie alla semplicità del sistema e, soprattutto, alla celerità delle consegne. Tanto da permettere al servizio delivery di espandersi fuori porta, arrivando fino all’Aquila e a Pescara. Inizia così, per Alfonsino, la conquista delle province italiane. Sì, perché tra le peculiarità della startup casertana vi è la scelta di operare nelle small cities, ossia nelle province piuttosto che nelle grandi città.

Le piccole città, in effetti, rappresentano quasi sempre un terreno solitario circa la nascita di sistemi innovativi e sperimentali, i quali sono orientati a localizzarsi nelle big city. I ragazzi casertani, grazie alla loro scelta controcorrente, hanno raggiunto successo e popolarità garantendo, inoltre, un servizio funzionale laddove mancava. Il primo elemento distintivo si può individuare nella Chatbot adoperata per l’ordinazione: basta, infatti, chattare con Alfonsino su facebook per prenotare pranzo, cena o dolce… con un’attesa di consegna mai superiore ai 30 minuti. Questi si sono rivelati veri punti di forza.

“Abbiamo investito molto sulla garanzia della celerità nelle consegne”, ci rivela Domenico Pascarella, uno dei soci fondatori di Alfonsino, “per noi è fondamentale che il cliente non debba disperarsi per le lunghe attese, soprattutto nel fine settimana. Chi usa Alfonsino, attualmente, sa che non attenderà più di mezz’ora per il suo ordine. Questo è stato possibile grazie a due azioni fondamentali: prima di tutto, lavorare solo con Partner di qualità, ossia locali e ristoranti che rispettino i tempi ed le esigenze del cliente. E, nello stesso tempo, far sì che i nostri Driver siano contenti e soddisfatti di lavorare con noi, così da dare il meglio nel loro operato giornaliero.”

L’intervento nelle nuove città italiane è stato facilitato, inoltre, dalla campagna di crowdfunding on-line portata avanti dalla giovane startup: in pochissimi giorni Alfonsino ha raccolo 150 mila euro, fondi che sono stati necessari per ampliare il proprio raggio d’azione, mantenendo alta la qualità del servizio.





L’ultima città campana in cui è arrivato il servizio di delivery è stata Avellino, il cui pubblico ha apprezzato, fin da subito, il progetto. Prima di Avellino, Alfonsino era già attivo nell’Agro Aversano, ad Aversa, nei Comuni Vesuviani e a Salerno. La città di Caserta, attualmente, è interamente coperta, tranne la zona di Caserta Vecchia. Insomma, in pochi mesi, l’idea degli startupper si è estesa a macchia d’olio.

“In programma abbiamo altri comuni campani e non solo; in generale, percepisco una forte voglia di Rinascita e una conseguente volontà di credere nelle nuove idee e nelle Startup“ conclude Pascarella, mostrandosi ottimista sul futuro della sua creatura.

E, in effetti, è un ottimismo ben motivato… non solo per quanto riguarda Alfonsino, ma verso tutto lo scenario delle nuove creazioni e delle startup che stanno, pian piano, edificando nuove opportunità lavorative e progettuali.

Contatti

ALFONSINO

Pagina Facebook

Sito Ufficiale

Chat per ordinare



