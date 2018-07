Le 10 spiagge più spettacolari del Sud Italia

Se non avete ancora pianificato le vostre vacanze, o volete trascorrere qualche altro giorno al mare, lontano dallo stress quotidiano, non c’è bisogno di fare troppi chilometri per trovare luoghi meravigliosi, basta semplicemente spostarvi un po’ più a…Sud, o restare nelle vostre zone. Nel Mezzogiorno italiano, infatti, ci sono le spiagge più belle del nostro Paese, e sono anche relativamente vicine. Vediamo insieme 10 delle più belle.

1) LAMPEDUSA – SPIAGGIA DEI CONIGLI

Lampedusa è un posto da cartolina, con il suo mare che si insinua tra le rocce e le varie sfumature di blu e di azzurro che si intrecciano. Sull’isola di Lampedusa, ogni anno, le tartarughe Caretta Caretta tornano a deporre le uova.

2) BAIA DEL BUE MARINO (SICILIA)

Una caletta tra mare e montagna, a 4 km da San Vito Lo Capo, fatta tutta di ciottoli bianchi, un vero piccolo capolavoro della natura. Da qui il tramonto è a due passi e il mare si vive in tutto il suo splendore.

3) CALA DELL’UZZO, SICILIA

Ancora in località San Vito Lo Capo, con Cala dell’Uzzo, una splendida insenatura, un paesaggio naturale con i ciottoli bianchi e i contrasti verdi del mare. E’ una caletta piccolina, ma un esempio di rara bellezza naturale.

4) BAIA DEI TURCHI (PUGLIA)

Si trova a pochi chilometri da Otranto, ma a prima vista ha l’aspetto e i colori di una spiaggia caraibica. E’ sabbiosa, circondata da una scogliera velata dalla verdissima macchia mediterranea. Il profumo della sua pineta è inconfondibile.

5) PUNTA PROSCIUTTO (PUGLIA)

E’ considerata una delle spiagge più belle al mondo per la sua sabbia bianchissima e il colore del mare. Tutt’intorno ci sono dune alte otto metri e distese di macchia mediterranea. Si trova nei pressi di Porto Cesareo.

6) CALA BIANCA (CAMPANIA)

Si trova a Marina di Camerota, e nel 2013 è stata eletta “spiaggia più bella d’Italia”. La spiaggia, nonostante sia molto piccola (70 metri per 30), merita di essere visitata, perché è davvero un gioiello raro.

7) SPIAGGIA TABU’ E DUNE (PUGLIA)

Si trova a Porto Cesareo ed è famosissima. La spiaggia delle Dune è una vera e propria perla della zona, caratterizzata dall’acqua trasparente e dalla sabbia bianchissima, che creano un contrasto spettacolare.

8) SPIAGGIA NATURALE DI MARINA SERRA

Qui l’acqua è una delle più cristalline d’Italia. Siamo nel Salento, a Tricase. Si tratta di un’ansa a forma di mezzaluna, protetta dalla roccia. E’ un luogo unico nel suo genere.

9) SPIAGGIA DI SCILLA (CALABRIA)

Questa spiaggia è una vera mangia. Il paesaggio qui è da cartolina, il mare è pulitissimo e il borgo è arroccato su uno sperone roccioso che digrada. E’ uno dei luoghi marittimi più belli d’Italia.

10) SPIAGGIA DEL PLEMMIRIO (SIRACUSA)

E’ un piccolo paradiso, situato in un’area protetta, quella della Riserva marina del Plemmirio. Questa spiaggia è molto caratteristica, formata da calette con scogli e sabbia, circondata dalla macchia mediterranea e bagnata da un’acqua limpida, trasparente e con sfumature dai toni verde smeraldo.



Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina!







Lascia qui il tuo commento!