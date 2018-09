La Federico II ha un nuovo corso di laurea, Meccatronica: cos’è e come si accede

Il mondo, la conoscenza, la scienza corrono avanti. E il compito dell’uomo è quello di stare al passo.





Oggi alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli è stato presentato un nuovo corso di Laurea professionalizzante in Ingegneria Meccatronica.

Ma che cos’è la Meccatronica? E’ una disciplina che studia il modo di far interagire tre discipline, la meccanica, l’elettronica e l’informatica. Un nuovo corso di studio che presenterà al mondo del lavoro nuove figure di ingegneri altamente professionali capaci di elaborare, progettare e realizzare sistemi di controllo automatico utilizzando come strumenti di lavoro sia il software che centraline elettroniche.

La presentazione si è tenuta nell’Aula Magna Leopoldo Massimilla della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, in piazzale Tecchio 80, alle 10. Il corso è a numero programmato, le iscrizioni sono in corso, il bando è on line e scade il 21 settembre.





