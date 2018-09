Caos maltempo: in Campania nave contro una banchina e un’alunna ferita in aula

Giornata di maltempo in Campania dove, dalle prime ore di questa mattina, ci sono stati grossi disagi. Non solo il tabellone caduto sull’Asse Mediano, anche altri episodi che hanno messo a rischio l’incolumità degli abitanti. A Napoli molti alberi caduti in zona Vomero, ma ci sono stati problemi anche nel Salernitano.

Come riporta Ansa, in un liceo di Nocera Inferiore, infatti, una studentessa è rimasta lievemente ferita in seguito alla rottura del vetro di una finestra, che ha ceduto probabilmente a causa del forte vento.





A Ischia, invece, una nave della Caremar, il Fauno, in fase di partenza alle 17,30 per Pozzuoli, ha urtato il pontile e la banchina del porto di Casamicciola. Per fortuna nessun danno né ferito.

Anche domani la regione dovrebbe essere interessata da forti raffiche di vento. Si raccomanda prudenza.





Mamma e lavoro

di Ornella Auzino

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina!







Lascia qui il tuo commento!