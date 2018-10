Le famiglie del Sud sono le più “povere” d’Italia: grave Campania e Sicilia

Il Reddito di Inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, detto più comunemente REI.

Il Rei consiste in un beneficio economico erogato mensilmente a sostegno di tutti i componenti del nucleo familiare che ne beneficia, così da contrastare la povertà.

Dagli ultimi dati resi noti dall’Inps si legge che nel periodo tra gennaio- settembre 2018 sono stati erogati i REI a circa 379mila famiglie italiane, che comprende in totale circa un milione di persone. Un dato abbastanza allarmante e che la dice lunga sul grado di povertà che ancora mette in ginocchio tante famiglie.

In particolare dai dati si evince che questi benefici vengono erogati in particolare al Sud, in percentuale circa il 72% delle famiglie coinvolte vivono al meridione. Anche se nel dettaglio, le regioni che più godono di questo assegno mensile si trovano in Campania e in Sicilia, che insieme ricoprono il 51% del 72% generale.