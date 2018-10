Meteo, arriva la perturbazione atlantica: temporali e vento forte al Sud

Sarà burrascoso quest’ultimo fine settimana di ottobre. Come preannunciano gli esperti di ilmeteo.it, già oggi si inizieranno a percepire i primi sintomi di maltempo in tutt’Italia. Con l’arrivo della forte perturbazione atlantica alcune zone della Penisola sono a rischio alluvione. Il maltempo non risparmierà nemmeno il Sud: sono previste diverse precipitazioni temporalesche e venti forti sia in Campania, Calabria, Sicilia e Salento; sarà più asciutto sul resto del Sud peninsulare e all’estremo Nordovest.

Con questo maltempo scenderanno inevitabilmente anche le temperature. Sembra che quest’ondata di nubifragi che colpirà l’Italia questo weekend persisterà anche per il prossimo inizio settimana con un deciso calo delle temperature.