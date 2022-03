Oligarchi russi in fuga dal Golfo, vendute ville sul mare e annullati i matrimoni

Gli oligarchi russi stanno scappando dal Golfo di Napoli. L’ultimo a lasciare Ischia è stato un dipendente di una grande società che produce gas.

È arrivato la settimana scorsa a Napoli perché doveva cedere una villa a Lacco Ameno. Questa però risulta intestata ad un cittadino italiano residente a Milano per evitare il sequestro. Addio quindi alle vacanze nel Golfo per gli oligarchi ma anche ai matrimoni.

Oligarchi russi in fuga dal Golfo di Napoli

Come riporta Repubblica.it, è stato annullato un ricevimento di 40 persone da Mosca programmato per giugno in uno dei più importanti alberghi di Ischia.

“Da 10 anni, – racconta Saverio Presutti, 64 anni, tour operator della Sud Italia Hotels – in occasione del 12 giugno, una delle ricorrenze nazionali russe – spiega – organizzavo una grande festa nei comuni di Ischia, tra gli ospiti fissi il giornalista, autore e attore Dmitry Krylov. Venivano direttamente da Mosca per parteciparvi. Ora siamo addolorati per quanto sta accadendo, avevamo rapporti con i russi ma anche con gli ucraini. I russi ci chiamano quasi a giustificarsi. C’è grande amarezza anche perché appena 12 ore prima che Putin ordinasse l’invasione, il governo Draghi aveva dato al possibilità di venire in vacanza qui anche solo con il tampone e c’era grande entusiasmo“.

“Siamo in contatto giornaliero con le agenzie di viaggio russe, e molti ci dicono che cambieranno mestiere non perché non c’è più lavoro ma per quanto sta avvenendo – spiega il titolare della Sud Italia Hotels – ci dicono: “amiamo l’Italia ma con che coraggio veniamo a fare turismo in questo momento?”. Certo, molti di loro non si sbilanciano per paura di ritorsioni, ma sono addolorati e mai avrebbero pensato a un disastro del genere, alla guerra“.

Ischia accoglierà i profughi

“Questa guerra non ha alcuna giustificazione. – continua – Lasciamo perdere le presunte ragioni, la storia della Nato: è inaccettabile che la Russia faccia questa guerra“. “Noi – prosegue – adesso siamo in prima linea per aiutare queste persone. In questi giorni sono arrivate richieste di persone arrivate dall’Ucraina a Ischia che cercano la disponibilità di un alloggio e ci stiamo dando da fare per aiutarle“.

“Sono riusciti a partire giusto in tempo prima che scattassero le restrizioni e i sequestri – conclude Presutti – altri però nei giorni scorsi sono venuti perché hanno qui una casa e ora le stanno vendendo“.