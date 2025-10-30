Calvi Risorta, nasce l’Aula Morbida per l’inclusione grazie alla donazione di Mimina Group

Un’Aula Morbida all’istituto “Cales Salvo D’Acquisto” di Calvi Risorta, in provincia di Caserta: è il traguardo raggiunto grazie alla donazione di Mimina Group, eccellenza regionale nell’ambito sanitario.

Al comprensivo di Calvi Risorta l’Aula Morbida donata da Mimina Group

Un nuovo passo avanti verso una scuola più inclusiva, moderna e umana. All’Istituto Comprensivo Statale “Cales Salvo D’Acquisto” di Calvi Risorta soffia un vento di rinnovamento, fatto di solidarietà, collaborazione e visione educativa.

Nel plesso “Don Milani”, nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre 2025, è stata inaugurata una doppia novità che segna una tappa importante nel percorso di crescita dell’istituto: la nuova Aula Informatica e soprattutto la Aula Morbida, un ambiente unico nel suo genere, interamente donato dal gruppo imprenditoriale Mimina Group, oggi punto di riferimento a livello regionale nel mondo dei centri di diagnosi, cura e cliniche private e convenzionate.

Cos’è un’Aula Morbida

Ma cos’è esattamente un’aula morbida? Si tratta di un ambiente pensato per favorire il benessere psicofisico degli alunni, soprattutto di quelli con bisogni educativi speciali.

Pavimenti imbottiti, arredi flessibili, tappeti colorati, materiali tattili e pareti protette: tutto è studiato per garantire sicurezza e libertà di movimento.

Qui si lavora sul corpo e sulle emozioni, sull’autoregolazione, sull’inclusione. È un luogo dove ogni bambino può muoversi a piedi nudi, esprimersi senza paura, e sentirsi pienamente accolto. È molto più di una stanza colorata: è un rifugio sicuro, un laboratorio di emozioni, uno spazio dove i bambini possono sperimentare, rilassarsi, crescere. È il simbolo di una scuola che non lascia indietro nessuno.

Imprese e territorio, partnership vincente

Un gesto concreto di attenzione verso la comunità e i più piccoli, che dimostra come il mondo dell’impresa possa essere motore di progresso sociale quando sceglie di restituire valore al territorio.

La donazione di Mimina Group, oltre al valore materiale, porta con sé un messaggio profondo: quello della responsabilità condivisa. Il gruppo, che gestisce un network di strutture sanitarie integrato per offrire un percorso completo ai pazienti, dalla diagnosi alla cura, ha voluto investire nella scuola pubblica.

Una decisione che parte dalla consapevolezza che il benessere dei bambini è la base su cui si costruisce una società migliore.

Grazie al loro contributo, il “Cales Salvo D’Acquisto” potrà offrire a studenti e docenti uno spazio nuovo, che unisce affetto, tecnologia e inclusione, in perfetta armonia con la visione educativa ispirata a Don Milani: una scuola che accoglie tutti, e che di ciascuno si prende cura.

Un gesto semplice ma potente, che ricorda quanto il futuro di una comunità nasca sempre da un atto d’amore verso chi la abita.