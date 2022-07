Scegliere di mangiare fuori casa ma essere indecisi tra una pizza o un panino. Questo dilemma non sarà più un problema nella nuova sede dei Colli Aminei di Impastovivo a Napoli. Tra poco i clienti, che in questi anni sono stati travolti e conquistati dai sapori delle pizze di Impastovivo, potranno scegliere se mangiare una pizza o i mini bun farciti da burger, stando comodamente seduti in sala. Inoltre potranno concludere il pranzo o la cena deliziandosi con i dolci fatti in casa da Impastovivo.

La prima sede di Impastovivo, lì dove è partito il sogno di tre ragazzi, è quindi pronta a spiccare il volo diventando non solo take away ma anche pizzeria con posti a sedere con una grande inaugurazione prevista per il 20 luglio alle 19.30. Ma non è l’unica novità, presto infatti si potrà scegliere cosa mangiare tra la pizza (con relativa e buonissima frittura), panini e appunto dolci. Insomma da Impastovivo ogni cliente sarà coccolato e potrà contare su ingredienti di alta qualità, genuini e selezionati che compongono il menù della catena.

IMPASTOVIVO AI COLLI AMINEI DIVENTA SALA, ATTESA UN’ALTRA NOVITA’

Manca poco all’inaugurazione del nuovo locale (il 20 luglio) che è stato rinnovato con grande attenzione a ogni dettaglio ed è pronto a ospitare una trentina di persone. Con questa nuova apertura, Impastovivo allarga i suoi orizzonti portando a due le sedi che hanno una sala interna (solo quella di Piazza Immacolata resterà dedicata esclusivamente all’asporto/take away). L’ospitalità che è sempre stata una delle caratteristiche del personale della pizzeria di Via Domenico Fontana contagia anche la sede dei Colli Aminei che vedrà anche un’altra importante novità arrivare dopo l’estate. Oltre alla pizza, i clienti che in questi quattro anni hanno amato il mix di tradizione e innovazione tipiche di Impastovivo, potranno gustare dei golosi burger. Una piccola anticipazione ci sarà appunto per l’inaugurazione dove saranno consegnati come omaggio dei gustosi mini bun farciti da mini burger oltre a pizze a portafoglio. Una vera delizia per il palato.

Daniele Tenneriello e il suo affiatato staff, ci spiegano quali sono i cambiamenti che attendono i clienti di Impastovivo:

“Abbiamo deciso di ristrutturare la sede dei Colli Aminei anche grazie alla richiesta che negli anni è stata elevata. Questa sede è il nostro punto di partenza ma vogliamo arrivare in alto. In quattro anni, tra pandemia e guerra, siamo riusciti ad aprire tre locali e ora stiamo ristrutturando quello dei Colli Aminei, ampliandolo. Dopo l’estate poi arriveranno i panini con burger di primissima scelta accompagnati da golose farciture. Manteniamo invece per le pizze le nostre caratteristiche: super digeribilità e alta lievitazione.

Finalmente anche ai Colli Aminei si potranno provare le nostre particolari fritture che ci hanno contraddistinto quali ‘I Gladiatori’, ‘I Faraglioni’ e ‘Due passi a Nerano’. Oltre a quanto detto, presto ci sarà la ‘firma’ di Impastovivo anche per quanto riguarda i dessert. Infatti, a breve, potrete gustare i dolci di nostra produzione presso le sedi con la sala (Arenella e Colli Aminei)”.

Ritornando all’area burger, anche l’insegna e il packaging rispetteranno l’anima e la storia di come è nato Impastovivo. Il nuovo slogan, valido sia per la pizza che i panini, è Live it up:

“Live it ip significa vivitelo, inteso sia come gioco con il nome di Impasto Vivo sia per dirti goditi con gioia questa esperienza. L’insegna del burger sarà pressoché simile, avrà lo stesso fondo verde e lo stesso font giallo Impastovivo. L’ultima O sarà però sostituita da un panino stilizzato ed il playoff ‘profumo di pizza’ sarà sostituito dalla scritta burger di color arancione. Per il packaging ci siamo sbizzarriti unendo i colori aziendali che ci hanno accompagnato in questi anni ovvero: il ‘corallo’ colore di fondo con il quale abbiamo iniziato la nostra avventura da take away, il ‘verde’ colore utilizzato per la nascita della nostra prima sala ed infine l’ ‘arancio’ con il quale abbiamo deciso di contraddistinguerci con il Burger. Un mix di storia, presente e futuro“.



DOVE SI TROVA

La sede dei Colli Aminei di Impastovivo è aperta sette giorni su sette la sera e anche il venerdì e il sabato mattina.

INAUGURAZIONE: 20 Luglio alle ore 19.30

VIA: Napoli, Viale Colli Aminei numero 183/187

CONTATTI: 081 18827229