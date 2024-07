Recentemente è tornato a circolare in rete, diventando inevitabilmente virale, il video che ritrae i due rapper campani, Geolier e Rocco Hunt, correre all’impazzata a bordo di una Lamborghini.

VIDEO/ Quando Geolier fece spaventare Rocco Hunt correndo all’impazzata con la Lamborghini

Le immagini risalgono al febbraio del 2021: il napoletano Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è alla guida di un’auto di lusso con al fianco l’amico Rocco Pagliarulo (Rocco Hunt). Sul sedile posteriore un altro ragazzo di cui non si conosce l’identità, che filma tutta la scena. Su quello che sembra essere un raccordo stradale dell’hinterland napoletano, improvvisamente Geolier inizia ad accelerare tra le auto ferme, per poi superarle continuando a dare gas fino a raggiungere i 150 km/h in pochi secondi.

A quel punto il video si interrompe, ma non è difficile immaginare che la velocità sia andata ancora aumentando. Nel filmato si sente chiaramente Rocco Hunt chiedere all’amico di non andare così forte: “Manu, e ja vaje chian’, ma pecché c’avimma fa male. Comme se stuta sta cosa (l’auto)?”.

In rete circola anche un altro video, nel quale Rocco Hunt dice di voler “arrivare vivo al 19 febbraio (2021, ndr)”. In quella data sarebbe poi uscito su tutte le piattaforme il video del loro featuring, dal titolo “Che me chiamme a fa?“.