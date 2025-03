Elfolandia: un nuovo evento per bambini al Museo di Pietrarsa

Domenica 9 marzo, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa arriva una nuova iniziativa per tutte le famiglia con “Elfolandia”.

Il pubblico viene accolto dal Professorone Ubaldo Maria della Porta, e scopriamo che tra i suoi tanti titoli si fregia anche di: Professore associato alla State University of Goblins and Gnomes, nonché membro attivo e non passivo, della Studies by Cultural and Humanitarian Societies on gnomic traditions, insomma un vero esperto del variegato mondo abitato da Elfi, Folletti e strane Creature.

Comincia così un sorprendente spettacolo itinerante che porterà il pubblico a conoscere il meraviglioso popolo dei boschi tra canzoni, musiche e sorprendenti pupazzi.

Scopriremo che non sono solo rose e fiori, ma nel mondo di Elfolandia, dove vive il popolo degli elfi dei fiori vive anche una strega…che li vuole catturare per usarli come ingredienti per le sue pozioni magiche.

Ci sarà modo di conoscere Gnocchetto e Gnocchetta, due simpatici Contadini Elfici; la storia di Briciolina, Funghetto e Pinolo, che hanno catturato nientepopodimeno che un ORCO; le affascinanti storie della Fatalinda.

Elfolandia è uno spettacolo itinerante dedicato ad Elfi, Orchi, Fate e Strane Creature, pensato per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Laboratori e spettacoli si terranno in tre diversi turni: 11:00, 12:30 e 15:00. Il costo del biglietto è di € 10,00 a persona, sia per bambini che per adulti.

Durante la giornata sarà anche possibile godersi una pausa pranzo dalla visita, sostando alla Pizzeria oppure al Bistrot delle Terrazze Pietrarsa, che saranno aperti dalle 12:00 alle 16:00.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Elfolandia al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici

Quando: domenica 9 marzo 2025 alle ore 11:00 – 12:30 – 15:00

Costo: 10 euro a persona per bambini e adulti

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368