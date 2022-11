Pietro Caputo, un ragazzo di 21 anni di Torre Annunziata, è morto a Segrate (Milano) per intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava all’interno di un residence insieme al suo compagno di 24 anni. Quest’ultimo, Francesco Mazzacane originario di Torre del Greco, è ricoverato invece in gravi condizioni di salute in ospedale.

Pietro Caputo morto intossicato in un residence a Milano

Pietro era giunto a Segrate sei giorni fa per fare visita a Francesco, che sta seguendo uno stage per un’azienda. Grazie ad una convenzione con quest’ultima occupava il residence nel quale è avvenuto il tragico evento. La scoperta è avvenuta grazie a degli amici che si sono recati nella struttura, dopo essere stati contattati dai genitori che erano preoccupati perché non avevano notizie dai rispettivi figli. Sono stati soccorsi ieri mattina verso le ore 12.30.

Autopsia e sequestro del locale caldaia

Sul caso sta indagando la Procura di Milano, che ha disposto il sequestro del locale caldaia dal quale potrebbe essere scaturita la perdita di monossido di carbonio che è stata fatale a Pietro Caputo. La caldaia sarebbe posizionata Il PM Luigi Luzi, si apprende dall’agenzia Ansa, aprirà un fascicolo di indagine per omicidio colposo e lesioni colpose (atto dovuto) oltre a disporre l’autopsia sul corpo del giovane. Sembra che i due ragazzi occupassero un locale al piano terra, al di sotto del quale si troverebbe il locale caldaia da cui potrebbe essere scaturita la perdita.