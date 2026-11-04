Torre Annunziata: aperte le iscrizioni alla mensa scolastica, ma non c’è ancora una data

Le iscrizioni alla mensa scolastica a Torre Annunziata sono aperte, ma non c’è ancora una data di partenza. Ad apertura ormai inoltrata della scuole, quindi, un’intera comunità scolastica si ritrova alla prese con un servizio che, nonostante l’avanzamento delle procedure amministrative, non è ancora ripartito.

Iscrizioni aperte per la mensa a Torre Annunziata, ma avvio da definire

Il Comune di Torre Annunziata ha comunicato l’apertura delle iscrizioni online al servizio di refezione scolastica per l’anno 2026/2027. Le domande, da presentare attraverso la piattaforma Telemoney, riguardano i bambini dei nidi comunali e gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, compresi quelli non residenti in città. Nell’avviso, tuttavia, non viene ancora indicata una data certa.

La procedura per il nuovo affidamentodella mensa era stata avviata in primavera, con una gara dal valore iniziale di oltre 2,7 milioni di euro per una gestione triennale. Il percorso aveva subito un rallentamento a luglio, in seguito alle dimissioni del presidente della commissione giudicatrice, che avevano comportato il rinvio di una seduta.

Il 12 ottobre è arrivata l’aggiudicazione a KLAS Services Srl, società destinata a subentrare alla precedente gestione della G.L.M. Ristorazione, con un importo di affidamento sceso a circa 2,2 milioni di euro.

La denuncia della U.L.S.S.A.: «Non c’è più tempo da perdere»

A chiarire le ragioni dell’ulteriore blocco è intervenuta la U.L.S.S.A., con una nota stampa indirizzata al commissario straordinario del Comune, all’assessorato alla Pubblica Istruzione e alla società subentrante.

Secondo quanto riferito dal sindacato, KLAS Services avrebbe dichiarato a verbale di non poter avviare il servizio. Tra gli ostacoli segnalati figurerebbero la mancata consegna delle chiavi dei locali operativi e impianti non idonei a garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza.

La denuncia riguarda anche la situazione occupazionale: le lavoratrici e i lavoratori della mensa, pur avendo manifestato la propria disponibilità a riprendere l’attività, sarebbero senza reddito dallo scorso giugno.

Famiglie e lavoratori ancora in attesa

La U.L.S.S.A., quindi, chiede al Comune di intervenire con urgenza per garantire l’idoneità dei locali e la loro immediata consegna alla società incaricata.

«Una situazione inaccettabile, frutto di una gestione ritardata dei tempi di attivazione dell’appalto. La mancata erogazione di un servizio pubblico essenziale sta creando gravi disagi alle famiglie, con ripercussioni sull’organizzazione familiare e sulla frequenza scolastica, soprattutto per i nuclei più fragili», si legge nella nota sindacale. «Non c’è più tempo da perdere. Famiglie e lavoratori non possono più aspettare»

Nel frattempo, però, la mensa resta ferma. Nonostante siano state aperte le iscrizioni e sia stata individuata la nuova società, famiglie e lavoratori dovranno ancora aspettare nell’incertezza.