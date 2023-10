L’arbitro di Turris-Juve Stabia: tocca a Domenico Mirabella di Napoli

Domenica pomeriggio per la Turris sarà una partita molto importante quella contro il Giugliano. Gli uomini di Bruno Caneo sono reduci dalla sconfitta di mercoledì contro il Taranto e vogliono fermare il trend negativo delle due sconfitte di fila per ritornare a respirare l’aria dei play-off. Dall’altra parte arriva il Giugliano che dopo un inizio da incubo in campionato non è ancora del tutto riuscito a trovare la quadra. Gli uomini di Valerio Bertotto non vincono da tre partite e arrivano dalla sconfitta di mercoledì contro il Crotone (in rimonta per 1-2). Una partita per la Turris da non sbagliare per mettere altri preziosi punti tra lei e la zona play-out che dista quattro punti.

La designazione arbitrale di Turris-Giugliano

Per il derby dell’Amerigo Liguori, la Lega Pro nella designazione arbitrale ha deciso di restare in Campania, affidando la sfida al fischietto di Napoli, Domenico Mirabella. Al suo fianco come assistenti ci saranno Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Matteo Taverna di Bergamo. Come IV uomo invece la scelta è ricaduta su Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Il fischietto napoletano in passato ha arbitrato cinque sfide nel girone C di Serie C, tra cui due quest’anno (Virtus Francavilla-Crotone e Latina-Brindisi). Dai numeri sembra essere un arbitro dal cartellino facile, con 16 cartellini gialli alzati in due partite (10 nella sfida della Virtus Francavilla) e un cartellino rosso. Non ha nessun precedente sia con la Turris che con il Giugliano e sarà il primo fischietto campano ad arbitrare la Turris in una partita di Serie C. In carriera il fischietto di Napoli conta 116 partite arbitrate con 544 cartellini gialli sventolati e 48 cartellini rossi. Occhio al dato sui rigori, sono 57 quelli concessi in carriera, quasi un penalty ogni due partite, anche se nelle sue apparizioni nel girone C non ne ha mai fischiato uno.