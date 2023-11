LIVE/ La cronaca testuale di Turris-Juve Stabia (0-0)

Questa sera all’Amerigo Liguori si affrontano Turris e Juve Stabia per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Le due squadre arrivano da due periodi di forma totalmente opposti. I corallini nell’ultimo mese hanno vinto solo contro il Potenza, mentre le vespe di Pagliuca sono saldamente al comando del girone C di Serie C. Questa sera però nonostante le seconde linee è un derby e nessun risultato è scontato. Vista l’assenza della copertura visiva della sfida sui canali di Sky e della RAI, grazie a Vesuvio Live potrete seguire la cronaca testuale del match.

La cronaca di Turris-Juve Stabia

TURRIS (3-4-3): Pagno, Cocetta, Miceli, Frascatore; Saccani, Pugliese, Matera, D’Alessio; Pavone, Guida, Nocerino.

JUVE STABIA (4-3-3): Esposito, La Rosa, Folino, Vimercati, D’Amore; Gerbo, Maselli, Meli; Bentivegna, Marranzino, Guarracino.