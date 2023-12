Adelaide Palomba, Federalberghi: “Le tradizioni aiutino il rilancio economico della città”

A margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Immacolata Online” promossa dalla redazione di Vesuvio Live, tenutasi presso il Palazzo Baronale di Torre del Greco, ai nostri microfoni Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, ha parlato di turismo e marketing territoriale.

Adelaide Palomba, Federalberghi: “Le tradizioni possono aiutare il rilancio economico”

“Di turismo parlano tutti, però bisogna capire cosa dire e quando dirlo. Tutta la tradizione legata alla festa dell’Immacolata potrebbe essere una grande attrattiva. Attualmente purtroppo non è ancora così, i numeri sono bassissimi. Ma nonostante ciò sono fiduciosa. Facendo il lavoro giusto di promozione si può incrementare il flusso di avventori”.

“La festa dell’Immacolata è importantissima per noi di Torre del Greco. Immagino come tante altre città hanno avuto sviluppo turistico grazie alle loro feste, anche noi dobbiamo prendere esempio e fare qualcosa di importante. Non solo legato alla festa dell’Immacolata, ma anche qualche iniziativa legata alla vita del nostro santo San Vincenzo Romano.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Sono convinta che tutti insieme, con l’amministrazione comunale, la chiesa, la società civile e quella commerciale, riusciremo ad intraprendere iniziative volte allo sviluppo turistico.

Sono convinta che tutto ciò che appartiene alla sfera sacra e a quella delle tradizioni, può aiutare un rilancio non solo dell’economia cittadina, ma anche allo sviluppo di un marketing territoriale che possa portare Torre del Greco sempre più in alto”.