Turris, Capriola rifiuta l’offerta di Colantonio: il baratro è sempre più vicino

Il cielo è sempre più grigio su Torre del Greco e soprattutto sulla Turris. Mentre la squadra prepara la sfida di domani contro il Crotone (alle ore 15:00 all’Amerigo Liguori), la dirigenza continua a contrattare, a modo suo, con la figura di Antonio Colantonio e soci. L’ex presidente infatti ha aperto alla volontà di voler dare una mano ai corallini caricandosi di tutte le spese che bisogna versare entro il 16 dicembre per evitare la radiazione, presentando un’offerta concreta sul tavolo di Capriola. Offerta che però stando alle ultime indiscrezioni, pare essere stata rifiutata dall’imprenditore.

La Turris non è una “questione di crediti”, Capriola dov’è la tua dignità?

Trattative farlocche (vedi l’intraprendente gruppo argentino), offerte non accettate (Ievolella), l’ultimo appiglio in questa situazione disperata si chiama Antonio Colantonio. L’ex presidente corallino, come confermato anche ai nostri microfoni qualche giorno fa, ha risposto presente per aiutare la Turris in questo momento di difficoltà massima, caricandosi le spese previste entro il 16 dicembre. Per questo motivo, nella giornata di ieri è stato organizzato un confronto istituzionale tra le parti. Chiusosi con un “si” che poi è diventato un “no”, da parte dello stesso Capriola.

Sul banco ancora la questione “crediti”. Metodo con cui questo dirigente ha voluto fare calcio a Torre del Greco. La proposta di Colantonio puntava a coprire la spesa di oltre 500 mila euro per evitare radiazione e penalizzazione in vista della scadenza del 16 dicembre, ma Capriola ha sparato alto, chiedendo di più e mettendo di fatto un grosso muro tra le parti.

Quella di Capriola è l’ennesima mossa senza un briciolo di dignità. Pur di non cedere la società la sta trascinando ad un fallimento che è sempre più vicino. A meno che non metta di tasca sua le cifre richieste. L’uomo della web reputation, che ieri si è macchiato dell’ennesimo caso, usando epiteti omofobi sui social, nonostante gli innumerevoli comunicati dove ha raccontato di “lavorare per il bene della Turris” nell’atto pratico sta facendo l’opposto. In questo momento Colantonio è paradossalmente l’unica salvezza dei corallini e per Capriola. Ma, a quanto pare, il secondo preferisce fare l’ennesima figuraccia pur di non darla vinta e fare un passo indietro.