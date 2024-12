Il dottor Gennaro Merlino

Ad un grande e fiorente 2024 seguirà un 2025 nel segno della continuazione sul percorso della ripresa, con i mercati che potranno consolidare quanto di buono è stato fatto quest’anno. È questa la previsione del dottor Gennaro Merlino, Private Banker Executive di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – Sanpaolo Invest, i cui pronostici per il 2024 si sono avverati in modo preciso e puntuale.

Gennaro Merlino è uno dei consulenti di maggiore esperienza a Napoli e provincia, inclusa la sua Torre del Greco. Si occupa di Grandi Patrimoni con l’Istituto Bancario leader in Italia per quota di mercato e gestione del risparmio, accontentando e soddisfacendo un portafoglio di clienti dallo standing molto alto.

2025 senza nubi all’orizzonte: le parole del dottor Gennaro Merlino

Il dottor Merlino al termine del 2023 aveva parlato di un 2024 che avrebbe messo le ali, e le prospettive sono buone anche per il 2025, non essendoci alcuna nube all’orizzonte: “Il 2024 è stato un anno florido da ogni punto di vista e soprattutto dal punto di vista finanziario – afferma Gennaro Merlino – I mercati si sono apprezzati in maniera importante e si sono alzati i rendimenti. Da inizio anno la performance del Dow Jones è di +15,97%, Nasdaq +33,53%, Standard & Poor’s +28,54%. In Italia FTSE MIB segna +13,11%. L’unico mercato ancora zoppicante è HANG SENG che da inizio anno fa +17,42%, ma resta in perdita nel triennio: -15,21%”.

“Anche l’inflazione è scesa tanto, e stanno scendendo i tassi di interesse – continua – La politica restrittiva delle Banche Centrali sta rientrando, anche se il costo del denaro non tornerà nel breve-medio periodo come al 2020, quando ha risentito dell’effetto della pandemia. Nel 2025/2026 i tassi di interesse dei mutui dovrebbero scendere tra il 2% e il 3%, tassi “normali” rispetto ai picchi stratosferici raggiunti in questi anni”.

I consigli ai giovani

Dopo un lungo periodo di depressione economica, sembra essere giunto anche il tempo giusto per i giovani, i quali hanno vissuto e vivono delle difficoltà ben più complesse rispetto ai padri e ai nonni. Ad essi il dottor Merlino dedica alcuni consigli molto utili per avere solidità economica nella vita:

“Il primo consiglio che mi sento di dare ai giovani è di realizzare un accantonamento mensile, anche minimo, intorno ai 100 euro, poiché il sistema pensionistico nazionale non è in un buon momento. Considerando una vita lavorativa di circa 40 anni, al momento di andare in pensione si potrà contare su una bella somma disponibile accumulata nei decenni”.

“Il secondo suggerimento è quello di tutelarsi da avvenimenti esterni e interni, specialmente riguardo alla famiglia e al mutuo. Sottoscrivere quindi una polizza protezione per valorizzare il proprio capitale umano e proteggerlo da malattie e infortuni. Se non si produce più reddito, non si hanno più soldi per vivere e affrontare le spese. Per i giovani inoltre il costo di queste polizze è molto minore rispetto alle persone un po’ più avanti con gli anni”.

“Come terzo consiglio, indico quello di affidarsi a persone competenti e responsabili, che non guardino soltanto al rendimento ma alla soddisfazione a 360° del cliente. Bisogna infatti effettuare una pianificazione di tutte le esigenze di vita, che non si esauriscono solo nel guadagno”.

“Aggiungo, infine, l’esortazione a diversificare la propria pianificazione includendo obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Una pianificazione che sia oculata, razionale e con traguardi che siano raggiungibili alla luce della propria situazione economica”.

Gli auguri del dottor Gennaro Merlino

“Auguro a tutti di vivere questi santi giorni in famiglia e con le persone si amano, che regalano un sorriso e portano un raggio di luce anche nei momenti che sembrano più bui. Il Natale è il momento perfetto per guardarsi indietro, apprezzare quanto costruito e proiettarsi con fiducia verso il futuro, ma è soprattutto un momento da dedicare a pieno a chi è sempre al nostro fianco e ci sostiene incondizionatamente, con amore e dedizione”.

INFORMAZIONI UTILI

Dottor Gennaro Merlino, consulente finanziario

Fideuram Intesa San Paolo Private Banking- Sanpaolo Invest

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 11, Torre del Greco, Italy

Telefono: +3908118800460 –