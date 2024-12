Lutto a Torre del Greco, Emma si spegne a soli 30 anni: lascia marito e un figlio piccolo

È morta a soli 30 anni Emma Arome, originaria di Torre del Greco: viveva in Germania

È scomparsa all’età di soli 30 anni Emma Arome, insegnante di scuola materna e appassionata fotografa. Originaria di Torre del Greco, Emma viveva in Germania da diversi anni. Lascia un bambino di 2 anni, il marito Michele e la madre Patrizia.

La sua prematura scomparsa ha profondamente colpito la famiglia, i parenti e l’intera comunità di Torre del Greco. Secondo quanto riportato dai familiari, la donna soffriva di Sclerosi Multipla in forma molto aggressiva ed era stata sottoposta a una terapia sperimentale.

Sebbene inizialmente la cura sembrasse dare risultati, negli ultimi tempi si è verificato un peggioramento e a settembre è stata ricoverata in ospedale. Successivamente ha contratto una grave polmonite e un’emorragia che l’hanno portata in coma farmacologico, da cui non si è più risvegliata. Nelle ultime ore è avvenuto il decesso. «Era incredibilmente dolce e un punto di riferimento per tutti noi – afferma con commozione il cugino Gennaro Arome – ed era la più amata dai cugini. Abbiamo il cuore spezzato. Non è giusto».