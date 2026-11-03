Weronique Art, Torre è protagonista in Corea del Sud: premi e masterclass nella più importante fiera del make-up

Riconoscimento importante per Weronique Art, al secolo Veronica Bottigliero, artista torrese nota nel campo del bodypainting protagonista in questi giorni della più importante fiera del make-up in Corea del Sud.

Orgoglio torrese, premi e masterclass in Corea per Weronique Art

Dalla città del corallo alla capitale della Corea del Sud, portando con sé talento, creatività e un pezzo di orgoglio torrese. Nuovo importante riconoscimento internazionale per Veronica Bottigliero, artista di Torre del Greco conosciuta nel mondo del bodypainting come Weronique Art, protagonista di una straordinaria esperienza nel panorama della bellezza e dell’arte internazionale.

Veronica è stata invitata come ospite speciale al 25° International Beauty Art Fair, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al make-up e alle arti della bellezza in Corea del Sud, organizzato a Seoul il 31 ottobre 2026. Una manifestazione di respiro internazionale che ha riunito circa 1.300 partecipanti provenienti da 13 Paesi, mettendo a confronto talenti, tecniche e sensibilità artistiche differenti.

Per l’artista torrese un ruolo di assoluto prestigio: non soltanto una dimostrazione dal vivo di body art, ma anche la partecipazione alla giuria della competizione, chiamata a valutare le opere e le capacità dei concorrenti. Un’occasione per rappresentare la tradizione artistica italiana e favorire un dialogo creativo tra due culture, quella italiana e quella coreana.

Unire l’arte italiana e quella coreana

Nel corso della manifestazione Veronica ha ricevuto anche un riconoscimento onorario, il Beauty Award, a testimonianza del valore del suo contributo artistico.

Ma l’esperienza coreana non si esaurisce sul palcoscenico. Per un intero mese, infatti, Bottigliero terrà a Seoul masterclass esclusive, condividendo conoscenze, tecniche e linguaggi espressivi con artisti e appassionati locali, in un percorso di scambio culturale e professionale tra l’arte della bellezza italiana e quella coreana.

Un traguardo che racconta una carriera costruita attraverso studio, ricerca e partecipazioni a importanti appuntamenti internazionali, ma che parla anche di Torre del Greco.

Perché la creatività di Weronique Art è, sì, italiana ma prima ancora torrese. E ciò, in uno dei Paesi oggi più influenti nel mondo della bellezza e del make-up è motivo di soddisfazione. E mentre Veronica continua il suo viaggio artistico dall’altra parte del mondo, da Torre del Greco non può che arrivare un grande applauso: il talento corallino non conosce confini.