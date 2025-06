Napoli, decisione presa sul riscatto di Billing. Le ultime sul centrocampista

per alcuni protagonisti dell’ultima stagione è già tempo di saluti. Tra questi c’è Philip Billing, il centrocampista danese arrivato a gennaio dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ha preso una decisione definitiva: nessun riscatto per Billing, così come per l’altro innesto invernale Noah Okafor.

Non ci sarà futuro per Billing in questo Napoli, la scelta sul riscatto

La finestra ufficiale per esercitare i riscatti – aperta dal 22 al 24 giugno, con slittamento dovuto al rinvio del playout tra Sampdoria e Salernitana – rappresentava l’ultima occasione per chiudere l’operazione in via definitiva. Ma la dirigenza azzurra ha scelto di non investire i 10 milioni di euro richiesti dal club inglese per trattenere Billing a titolo definitivo.

Eppure, il contributo del danese non è passato inosservato. Schierato spesso nei momenti decisivi, Billing ha saputo farsi valere con fisicità e intelligenza tattica, trovando anche un gol pesante nella sfida di ritorno contro l’Inter, quando la sua rete permise al Napoli di agguantare un prezioso pareggio nella corsa scudetto. Una fiammata importante, ma non sufficiente a guadagnarsi la conferma.

Per Billing, invece, si apre ora una nuova fase: il rientro al Bournemouth sarà solo momentaneo, con ogni probabilità. Diverse squadre europee lo seguono, attratte dalle sue qualità e dalla solidità mostrata anche in Serie A. Ma la sua avventura in azzurro finisce qui, con un contributo breve ma comunque utile nella corsa al tricolore.