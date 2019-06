La Repubblica Napoletana del 1799: i nomi dei 122 martiri della Rivoluzione

Affermatasi nel 1799 e durata dal 23 gennaio all’8 luglio, la Repubblica Napoletana ha costituito lo sbocco e l’affermazione di un vasto movimento culturale e politico sorto nel corso del XVIII secolo in Europa, l’Illuminismo, il quale sconvolse gli assetti tradizionali della società: dall’esaltazione della luce della ragione (i Lumi) quale strumento indispensabile per diffondere e assicurare il benessere alle popolazioni, alla liberazione dell’uomo dall’oppressione delle confessioni religiose (ostacolo per il progresso in tutti i campi), e dai poteri accentrati nelle mani di una sola persona, il sovrano.

Le menti illuminate napoletane del XVIII secolo, sulla falsariga di quelle europee e sull’onda della Rivoluzione Francese, consentirono che anche a Napoli nel 1799 si governasse sulla base dei principi di uguaglianza e fratellanza, proprio tramite la Repubblica Napoletana. Le loro armi furono circoli culturali e accademie, opere culturali, libri, giornali, gazzette e periodici.

Proprio per questo motivo e visti i legami di parentela tra Ferdinando IV e il re Luigi XVI (la cui consorte Maria Antonietta era sorella del moglie del re di Napoli, Maria Carolina), con la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, la paura di una rivoluzione anche nel Regno di Napoli si fece seria. La Corte Napoletana, avviata verso un processo di riformismo, decise così di passare ad una politica di repressione e conservatorismo e per evitare la diffusione di idee rivoluzionarie fu affidato l’incarico di primo ministro all’inglese John Acton, per allontanare da Napoli i tanti cittadini francesi che vi risiedevano. Fu istituita anche una speciale Giunta di Stato per inquisire sospettati e si diffuse la delazione.

Quando poi il 21 gennaio del 1793 furono ghigliottinati Luigi XVI e la regina di Francia, a Napoli la reazione della corte nei confronti della cittadinanza napoletana si inasprì: vennero incarcerate 53 persone, con tre condanne a morte, 48 condanne e 2 assoluzioni.

Gli accadimenti internazionali, con la vittoria di Napoleone contro gli Austriaci, portò alla Pace di Parigi e alla costituzione delle sette “Repubbliche sorelle” del nord Italia, tra cui quella Ligure, quella Cisalpina e poi quella Romana.

Quando re Ferdinando, nonostante la pace di Parigi, si accordò con gli Austriaci per invadere la Repubblica romana, costringendo l’esercito borbonico alla ritirata, il re decise di lasciare Napoli e fuggire a Palermo.

Fu l’inizio dell’anarchia, col principe Francesco Pignatelli Strongoli a fare le veci del sovrano. La sua prima mossa fu la resa stipulata il 22 gennaio 1799 con il generale francese Championnet. A questo punto a Napoli il popolo insorse e divenne incontrollabile: furono liberati i detenuti, tra cui Eleonora Pimentel Fonseca. Pignatelli fuggì a Palermo, ma venne arrestato con l’accusa di alto tradimento. Napoli restò in balia di saccheggi di ogni genere e la folla fu guidata da due capipopolo, Michele Marino, detto ‘o pazzo, e Peppe Paggio.

A questo punto i francesi entrarono in Napoli, mentre i repubblicani il 21 gennaio dichiararono decaduto il re e proclamarono la Repubblica Napoletana. Era l’anno 1799. Il 23 gennaio il generale Championnet entrò in città dopo aspri combattimenti e riconobbe la neonata Repubblica.

Nel frattempo il cardinale Fabrizio Ruffo, a capo dell’esercito sanfedista antigiacobino (e quindi antirivoluzionario), sbarcato in Calabria con l’appoggio delle masse contadine- le quali provavano odio nei confronti dei proprietari terrieri identificati nei giacobini – si impadronì della Regione e poi della Basilicata e della Puglia.

Le truppe francesi, invece, nel frattempo venivano sconfitte da quelle austriache a nord e ciò determinò l’abbandono delle regioni del sud e del Regno di Napoli. Le truppe guidate dal Cardinale Ruffo poterono così entrare in Napoli il 13 giugno.

I repubblicani cercarono di resistere con una violenta battaglia al ponte della Maddalena, ma l’8 luglio la Repubblica fu dichiarata decaduta, con il ritorno del re.

A questo punto 122 esponenti della Repubblica Napoletana del 1799 furono giustiziati in seguito alla repressione borbonica, dopo la caduta della Repubblica. Tra essi, centodiciannove uomini e tre donne. Le esecuzioni cominciarono già alcuni giorni prima della caduta della Repubblica, a Procida, l’1 giugno 1799, per concludersi oltre un anno dopo, con l’esecuzione di Luisa Sanfelice, a Napoli, l’11 settembre 1800. Le condanne vennero eseguite quasi tutte per impiccagione (ai nobili venne per lo più comminata la decapitazione), tra Procida (nell’attuale Piazza dei Martiri) e Napoli, in Piazza Mercato, luogo storicamente deputato alle esecuzioni.

Tra i nomi più importanti che andarono incontro a tale fine si ricordano soprattutto Mario Pagano, Eleonora Pimentel Fonseca, Ignazio Ciaia, Domenico Cirillo, Vincenzo Russo e l’ammiraglio Francesco Caracciolo.

Tutti i martiri della Repubblica giustiziati:

