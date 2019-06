Il mare più bello d’Italia si trova in Campania: 5 vele alle spiagge del Cilento

Cari conterranei, dimenticate le Canarie e le Cinque Terre: il mare più bello lo abbiamo noi! Il Cilento ha infatti vinto il premio “Cinque Vele” di Legambiente e Touring club italiano, insieme alla Maremma e altre zone costiere della Penisola. In cima alla vetta dei comuni, vi è Pollica, la cittadina del “Sindaco pescatore” Angelo Vassallo.

Questa è una grande soddisfazione per la comunità di Pollica (con le sue due frazioni marinare di Acciaroli e Pioppi), cilentana e campana in generale. Un primato che questi luoghi meritavano da tempo, per via della grossa riqualificazione a livello turistico, i quali hanno messo in atto da qualche anno. Tra i comuni ad esser stati premiati per avere un mare plastic free, vi è anche Castellabate e le isole di Capri ed Ischia.

Queste notizie (come è giusto che sia) ci riempiono di orgoglio e ci fanno ben sperare per un futuro roseo per il turismo campano.