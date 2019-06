Questa sera, con l’immenso piacere del pubblico campano, Alberto Angela ci mostrerà i tesori dell‘Antica Ercolano. Il tutto andrà in onda alle 21.25 su Rai 1, in occasione della prima puntata di Superquark.

Il famosissimo e seguitissimo programma di Piero Angela stasera inizierà a deliziare gli spettatori italiani, con una serie di puntate in programma per l’estate. Superquark ha battuto ormai qualsiasi record: quest’anno infatti si darà inizio infatti alla 24esima edizione. Un format che negli anni ha portato milioni di persone ad appassionarsi alla cultura e alla scienza, scoprendo dentro di sé tanta voglia di apprendere dalla realtà circostante.

La puntata di questa sera vedrà noi vesuviani in prima fila, dato che uno dei servizi sarà dedicato al mondo e ai tesori dell’Antica Ercolano. A farci fare un viaggio nel passato però, sarà il figlio di Piero, Alberto Angela, il quale per fama e successo di pubblico ha eguagliato i numeri del padre.

Proprio nella giornata di ieri Alberto Angela ha ricevuto una laurea honoris causa in Archeologia, presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’ateneo di Corso Vittorio Emanuele ha voluto infatti omaggiare il percorso divulgativo del Paleoantropologo più famoso d’Italia. In particolare, il titolo gli è stato riconosciuto proprio per i lavori di indirizzo archeologico, i quali hanno avuto come protagoniste (come c’era da aspettarsi) proprio gli antichissimi scavi di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplonti. Essi sono luoghi ormai rimasti nel suo cuore. Ci piace sempre ricordare che essi formano oggi uno dei siti Patrimonio dell’Umanità protetti dall’UNESCO, più apprezzati e visitati al mondo.

Invitiamo quindi tutti i nostri lettori a sintonizzarsi stasera su Rai 1, per assistere a questo magnifico spettacolo. Un appuntamento con la nostra cultura e la nostra storia, la quale sarà raccontata da uno dei più grandi divulgatori culturali d’Italia. Buona visione!