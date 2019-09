NAPOLI – Un nuovo progetto culturale. Mercoledì 25 settembre alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia, sarà presentata la prima edizione di “La bellezza secondo me”, il nuovo evento artistico organizzato dalla Delegazione FAI di Napoli.

Otto incontri, da ottobre 2019 fino a maggio 2020, nel corso dei quali artisti, scrittori e attori dialogheranno con il pubblico sul senso della propria arte, al fine di raccontare e descrivere la propria personale idea di bellezza.

Tra gli ospiti della presentazione: il Presidente FAI Campania Maria Rosaria de Divitiis, il Capo Delegazione FAI Napoli Francesca Vasquez, e il curatore artistico del progetto Cherubino Gambardella. A loro si affiancheranno agli ospiti della prima edizione de “La bellezza secondo me”: Antonio Biasucci, Sergio Fermariello, Michele Iodice, Silvio Perrella, Sergio Ragni, Andrea Renzi e Federica Sheehan.

«L’idea di progettare un ciclo di incontri sul tema della Bellezza – dichiara Francesca Vasquez Capo Delegazione FAI Napoli – nasce dal desiderio di proporre ai nostri iscritti e a tutti gli ‘Amici del FAI’ un filo conduttore sul lavoro di persone che, in maniera straordinaria, si confrontano costantemente in campi artistici diversi. Le possibilità di vedere, di contemplare, di godere di ciò che l’arte realizza, le nuove aperture sul mondo che essa dischiude, quando sono espresse nell’opera d’arte, rimangono sempre a disposizione di chiunque sia in condizione di intendere l’opera stessa. L’eccezionalità della nostra proposta è nel consentire di entrare direttamente nei luoghi magici dove l’arte della bellezza nasce e costantemente produce altra bellezza. Grazie infatti alla generosità dei nostri protagonisti saremo accolti nel loro personalissimo regno e da loro guidati nella conoscenza della loro idea di arte».

Ad aprire la prima edizione sarà l’artista napoletano Sergio Fermariello, mercoledì 3 ottobre alle ore 17:30 con “Sulla bellezza: la fabbrica del tempo”, presso la suggestiva villa Belvedere di via Aniello Falcone. Mercoledì 23 ottobre sarà la volta di un secondo artista napoletano, Michele Iodice, che riceverà il pubblico nel suo laboratorio di Salita Capodimonte con un incontro dal titolo “Visioni e sogni”. L’ultimo appuntamento del 2019 sarà affidato al fotografo Antonio Biasucci che mercoledì 13 novembre, presso il Il Cartastorie, guiderà il pubblico nel percorso fotografico “La fotografia come paesaggio interiore”.

Il primo appuntamento del 2020 sarà affidato all’attore Andrea Renzi con “Il mio Tavolino”, in scena lunedì 27 gennaio presso Sala Assoli. Giovedì 20 febbraio sarà la volta di Cherubino Gambardella, che racconterà la propria arte presso il suo studio alla Riviera di Chiaia nell’appuntamento “Bellezza come eversione imperfetta”. “‘Tentativi di perfezione”, invece, sarà il titolo dell’incontro con il musicologo Sergio Ragni in programma giovedì 12 marzo, presso Villa Belvedere. Giovedì 16 aprile lo scrittore Silvio Perrella si racconterà nel corso di “Rime petrose” nel meraviglioso scenario della Salita del Petraio. L’ultimo incontro avrà luogo a maggio, con data da definire, e vedrà protagonista Federica Sheehan, con un “Paradiso: Thomas Dane Gallery a Casa Ruffo” presso la Thomas Dane Gallery in via Crispi.

«Credo che questo ciclo di incontri, promosso dalla delegazione di Napoli del FAI – afferma Cherubino Gambardella curatore artistico dell’iniziativa – sia particolarmente importante perché affronta da più punti di vista il tema della bellezza, che visto come una sinfonia di apporti può realmente diventare un’opportunità di riscatto militante. La bellezza, infatti, non è una cosa secondaria ma, specialmente in questo periodo, può trasformarsi in uno strumento educativo che ci aiuterà ad essere più sensibili, più attenti alla collettività e più impegnati nell’accettare e nell’impadronirci di formule diverse per rendere migliore la nostra quotidianità. Inoltre, lavorare con la bellezza e sulla bellezza è oggi uno dei pochi strumenti educativi che non può essere considerato superfluo ma necessario per una città, un paesaggio, una comunità di persone insediate con consapevolezza».

Il programma

3 ottobre 2019 ore 17.30

Sergio Fermariello: ‘Sulla bellezza: la fabbrica del tempo’

Villa Belvedere via Aniello Falcone, 122

23 ottobre 2019 ore 17.30

Michele Iodice: ‘Visioni e sogni’

Salita Capodimonte 132

13 novembre 2019 primo turno ore 16.30, secondo turno ore 17.30

Antonio Biasiucci: ‘La fotografia come paesaggio interiore’

Il Cartastorie, Museo dell’archivio Storico del Banco di Napoli, via dei Tribunali 214

27 gennaio 2020 ore 17.30

Andrea Renzi: ‘Il mio Tavolino’

Sala Assoli, via Lungo Teatro Nuovo 110

20 febbraio 2020 ore 18.00

Cherubino Gambardella: ‘Bellezza come eversione imperfetta’

Riviera di Chiaia 215

12 marzo 2020 ore 17.30

Sergio Ragni: ‘Tentativi di perfezione’

Villa Belvedere via Aniello Falcone 122

16 aprile 2020 ore 18.00

Silvio Perrella: ‘Rime petrose’

Salita del Petraio

Maggio 2020, data da definire, ore 18:00

Federica Sheehan: ‘Paradiso: Thomas Dane Gallery a Casa Ruffo’

Thomas Dane Gallery via Francesco Crispi 69

Tutti gli incontri sono con posti limitati e con prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo napoli@delegazionefai.fondoambiente.it. Il contributo di partecipazione è di 15€ per un singolo incontro per gli iscritti al FAI. Il prezzo per i non iscritti è di €20,00 per ogni singolo incontro. Per ulteriori informazioni consultare il sito del FAI.