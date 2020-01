Domenica 2 febbraio 2020 musei gratis per tutti: l’elenco dei siti campani

Domenica 2 febbraio 2020 torna la Domenica al Museo. L’iniziativa è stata introdotta nel mese di luglio 2014 dal Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, riscuotendo un successo enorme in questi anni. La Domenica al Museo è stata reintrodotta e resa permanente, prevedendo l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa.

Dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca Brera, dai Musei Reali di Torino al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, da Paestum al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dal Parco Archeologico di Ostia Antica al Cenacolo Vinciano, dagli Scavi di Ercolano alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini e Galleria Corsini, dal Castello di Miramare di Trieste alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia a Castel Sant’Angelo, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto agli Uffizi, a Pompei. I siti della Domenica al Museo:

AVELLINO

Museo di San Francesco a Folloni (MiBACT)

via S. Francesco – Montella

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 9.00-13.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-12.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell’antica Aeclanum (MiBACT)

Via Nazionale delle Puglie – Mirabella Eclano

Orario: Lunedì-Sabato 9.00-18.30 Domenica e festivi 9.00-13.30; Prenotazione: Nessuna

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore (MiBACT)

Località Macchia Porcara – Casalbore

Orario: visitabile su richiesta prenotando al numero +39 089 224266; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 089 224266)

Museo civico archeologico di Bisaccia (Comune)

Corso Romuleo snc (Castello Ducale) – Bisaccia

Orario: lunedì dalle 17.00 alle 19.00; gli altri giorni dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico di Taurasi (Non disponibile)

Via del Convento, 1 – Taurasi

Orario: Apertura su prenotazione: Telefono: 082774004 (Comune) / 3336064386; Prenotazione: Nessuna

Area archeologica di Conza (MiBACT)

Conza in Campania – Conza della Campania

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 349 3583469, +39 0827 39399 (Pro Loco “Compsa”) +39 0827 39013 (Comune); Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 349 3583469, +39 0827 39399 (Pro Loco “Compsa”) +39 0827 39013 (Comune))

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani (MiBACT)

piazza Umberto – Atripalda

Orario: Lunedì-Venerdì 9.30-18.30 Chiusura settimanale: Sabato, Domenica e festivi; Orario biglietteria: 9.30-18.00; Prenotazione: NessunaBENEVENTO

Teatro romano di Benevento (MiBACT)

piazza Ponzio Telesino – Benevento

Orario: Lunedì-Domenica 9.00- 17.00 ; Orario biglietteria: 9.00-16.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino (MiBACT)

via Castello – Montesarchio

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30 ; Prenotazione: NessunaCASERTA

Teatro romano di Teanum Sidicinum (MiBACT)

via Pioppeto – Teano

Orario: dal 1 Novembre 2018 Mercoledì, Giovedì, Venerdì 10.00-16.00; Sabato, Domenica, Lunedì visitabile su richiesta prenotando al +39 0823 657302 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-15.30; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 0823 657302 (solo Sabato, Domenica, Lunedì); Email: pm-cam.teano@beniculturali.it (Sabato, Domenica, Lunedì) ; Sito web: )

Museo archeologico dell’Agro atellano (MiBACT)

via Roma, 5 – Succivo

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico di Teanum Sidicinum (MiBACT)

piazza Umberto I, 29 – Teano

Orario: Mercoledì-Lunedì 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo (MiBACT)

via Roberto d’Angiò, 48 – Santa Maria Capua Vetere

Orario: Martedì-Domenica Museo: 9.00-19.30; Mitreo: Novembre visite accompagnate 9.30-11.30 e 14.30-15.30; Dicembre visite accompagnate 11.00 e 15.00 (giorni feriali) 10.00, 12.00 e 15.00 (giorni prefestivi e festivi) Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico dell’antica Allifae (MiBACT)

piazza XIX Ottobre – Alife

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Anfiteatro campano (MiBACT)

piazza I Ottobre, 1860 – Santa Maria Capua Vetere

Orario: Martedì-Domenica Novembre 9.00-17.00; Dicembre 9.00-16.40; Gennaio 9.00-16.50 Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: Novembre 9.00-16.00; Dicembre 9.00-15.40;Gennaio 9.00-16.00; Prenotazione: Facoltativa

Reggia di Caserta – Palazzo Reale (MiBACT)

via Douhet, 2a – Caserta

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-19.30; ultimo ingresso 18.45 ; Prenotazione: Nessuna

Teatro e Criptoportico romano di Sessa Aurunca (MiBACT)

Via Aldo Moro – Sessa Aurunca

Orario: chiuso al pubblico Chiusura settimanale: ; Prenotazione: Nessuna

Area archeologica di Cales (MiBACT)

Calvi Vecchia – Calvi Risorta

Orario: apertura su richiesta contattando l’Ufficio per i Beni Archeologici di Calvi Risorta al tel. 0823.652533 Chiusura settimanale: Domenica; Prenotazione: Nessuna

Museo civico di Sessa Aurunca (Comune)

c/o Castello Ducale – Sessa Aurunca

Orario: tutti i giorni dalle 9.00-13.00/15.00-19.00 Chiusura settimanale: lunedìe e venerdì; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico dell’antica Calatia (MiBACT)

via Caudina (Casino dei Duchi Carafa), 353 – Maddaloni

Orario: Mercoledì-Lunedì 9.00-20.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-19.30; Prenotazione: Nessuna

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca (MiBACT)

piazza Castello Ducale – Sessa Aurunca

Orario: Lunedì e Venerdì 9.00-13.00; Martedì-Giovedì e Sabato 9.00-13.00/15.00–19.00; prima Domenica del mese 9.00-13.00; ultima Domenica del mese 15.00–19.00; Prenotazione: Nessuna

NAPOLI

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei (MiBACT)

Via Plinio, 4 – Pompei

Orario: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00-19.30, Sabato e Domenica 8.30-19.30; Novembre-Marzo: Lunedì-Venerdì 9.00-17.00, Sabato e Domenica 8.30-17.00; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00-18.00, Sabato e Domenica 8.30-18.00; Novembre-Marzo 9.00-15.30; Sabato e Domenica 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Ercolano (MiBACT)

corso Resina, 187 – Ercolano

Orario: Lunedì-Domenica: Dal 1/04 al 31/10: dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00) Dal 1/11 al 31/03: dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30) A partire dal 15 marzo 2020: Dal 15/03 al 15/10: dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00) Dal 16/10 a; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre 8.30-18.00; Novembre-Marzo 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina (MiBACT)

viale Villa Regina, 1 – Boscoreale

Orario: 1 novembre – 31 marzo: 9.00 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16.00) 1 aprile – 31 ottobre: 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00); Orario biglietteria: Novembre-Marzo: 9.00-16.00; Aprile-Ottobre: 8.30-18.00. ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis (MiBACT)

Via dei Sepolcri – Torre Annunziata

Orario: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00-19.30, Sabato e Domenica 8.30-19.30; Novembre-Marzo: Lunedì-Venerdì 9.00-17.00, Sabato e Domenica 8.30-17.00 Chiusura settimanale: ; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre: 8.30-18.00. Novembre-Marzo: 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Parco e Tomba di Virgilio (MiBACT)

salita della grotta, 20 – Napoli

Orario: Mercoledì-Lunedì 9.00-13.30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-13.00 ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma (MiBACT)

Strada Provinciale Cuma-Licola, 3 – Pozzuoli

Orario: Lunedì-Domenica 9.00- un’ora prima del tramonto; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia (MiBACT)

via Sella di Baia, 22 – Bacoli

Orario: Martedì-Domenica 9.00-un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Palazzo Reale di Napoli (MiBACT)

piazza del Plebiscito, 1 – Napoli

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Mercoledì; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 081 5808252 per Sala “Dai” )

Museo storico archeologico di Nola (MiBACT)

via Senatore Cocozza, 2 – Nola

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze (MiBACT)

Riviera di Chiaia, 200 – Napoli

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 8.30-17.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-16.00; Prenotazione: Nessuna

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana (MiBACT)

via Cimarosa, 77 – Napoli

Orario: Museo: Mercoledì-Lunedì 9.30-17.00; Parco: Lunedì-Domenica 9.30 – 16-30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.30-16.15; Prenotazione: Nessuna

Museo e Real Bosco di Capodimonte (MiBACT)

via Miano, 2 – Napoli

Orario: Museo: Primo piano (8.30-19.30) Secondo e terzo piano (9.30-17.00) Real Bosco: Ottobre, febbraio, marzo 7.00-18.00. Da novembre a gennaio 7.00-17.00. Da aprile a settembre 7.00-19.30 Chiusura settimanale: Mercoledì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Napoli (MiBACT)

piazza Museo Nazionale, 19 – Napoli

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-19.00 ; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: 848 800 288 )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia (MiBACT)

via Castello, 39 – Bacoli

Orario: Martedì-Domenica 9.00-14.20 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-13.00; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli (MiBACT)

corso Terracciano, 75 – Pozzuoli

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 9.00- un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Martedì; Prenotazione: Nessuna

Grotta Azzurra (MiBACT)

via grotta Azzurra – Anacapri

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-tramonto; Orario biglietteria: 9.00-tramonto; Prenotazione: Nessuna

Certosa e Museo di San Martino (MiBACT)

largo San Martino, 5 – Napoli

Orario: Lunedì-Martedì, Giovedì-Sabato 8.30-19.30; alcune sezioni del Museo sono visitabili con visite accompagnate ad orario; Domenica e i giorni festivi 8.30-17.00 Chiusura settimanale: Mercoledì ; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Domenica e festivi 8.30-16.00; Prenotazione: Nessuna

Certosa di San Giacomo (MiBACT)

via Certosa – Capri

Orario: Martedì-Domenica: 10.00-17.00; Dicembre, Gennaio, Febbraio 10.00-15.30 Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: 10.00-16.30; Prenotazione: Nessuna

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli (MiBACT)

via Tito Angelini, 22 – Napoli

Orario: Castello: Lunedì-Domenica 8.30-19.30; Museo: Mercoledì-Lunedì 9.30-17.00 Chiusura settimanale: Martedì (solo Museo); Orario biglietteria: Castello 8.30-18.30, Museo 9.30-16.15; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet” (MiBACT)

via Ripa di Cassano – Piano di Sorrento

Orario: Martedì-Domenica 9.00-18.50 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.15; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale (MiBACT)

viale Villa Regina, 1 – Boscoreale

Orario: Novembre-Marzo: Lunedì-Domenica 9.00-17.00; Aprile-Ottobre: Lunedì-Domenica 8.30-19.30. ; Orario biglietteria: Novembre-Marzo: 9.00-16.00; Aprile-Ottobre: 8.30-18.00. ; Prenotazione: Nessuna

Complesso dei Girolamini (MiBACT)

via Duomo, 142 – Napoli

Orario: chiusura temporanea con aperture straordinarie: 1 e 15 Dicembre 10.00-11.00-12.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: 848 800 288 (da fisso) +39 06 39967050 (da cellulare)); Temporanemente chiuso (Per ristrutturazione o restauro)

Crypta Neapolitana (MiBACT)

Salita della grotta, 20 – Napoli

Orario: dalle 9 alle 18; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico Sommerso di Gaiola (MiBACT)

Discesa Gaiola, scogliera – Napoli

Orario: dal martedì alla domenica zona di riserva integrale: 1 ottobre-31 marzo: 10.00-14.00; 1 aprile- 30 settembre: 10.00-16.00. Per prenotazioni e visite guidate contattare il Centro visite (081.2403235) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Villa Jovis (MiBACT)

via Tiberio – Capri

Orario: Lunedì-Domenica: Marzo, Novembre, Dicembre 10.00-16.00; Aprile, Maggio, Ottobre 10.00-18.00; Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 10.00-19.00 Chiusura settimanale: Gennaio, Febbraio; Orario biglietteria: la biglietteria chiude 45 minuti ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco) (MiBACT)

Via Passeggiata archeologica – Castellammare di Stabia

Orario: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00-19.30, Sabato e Domenica 8.30-19.30; Novembre-Marzo: Lunedì-Venerdì 9.00-17.00, Sabato e Domenica 8.30-17.00; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre: 8.30-18.00. Novembre-Marzo: 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico di Pithecusae – Villa Arbusto (Comune)

Corso Angelo Rizzoli, 210 – Lacco Ameno

Orario: Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17 Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Percorso archeologico del Rione Terra (Comune)

Rione Terra – Pozzuoli

Orario: È possibile visitare il sito nei giorni di sabato, domenica e festivi con ingresso ogni ora dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30; Prenotazione: Obbligatoria

Museo della Biodiversità – CITES (Associazione riconosciuta)

via Dei Sepolcri, 15 – Gragnano

Orario: visite su appuntamento per info: – Catello Filosa 0818795630 – Giovanni Calogero 0818716592 – 3897977502; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna) (MiBACT)

via Passeggiata Archeologica – Castellammare di Stabia

Orario: Novembre – Marzo: 08.30-17.00 (ultimo ingresso 15.30); Aprile – Ottobre: 08.30-19.30 (ultimo ingresso 18.00).; Prenotazione: Nessuna

Salerno

Parco Archeologico di Paestum – Museo archeologico nazionale (MiBACT)

via Magna Grecia, 919 – Capaccio Paestum

Orario: Martedì-Domenica 8.30–19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.50; Prenotazione: Nessuna

Certosa di San Lorenzo (MiBACT)

viale Certosa – Padula

Orario: Mercoledì-Lunedì 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Elea-Velia (MiBACT)

piazzale Amedeo Maiuri – Ascea

Orario: 9.00-un’ora prima del tramonto; Orario biglietteria: 9.00-due ore prima del tramonto; Prenotazione: Nessuna

Villa romana di Minori (MiBACT)

via Capo di Piazza, 28 – Minori

Orario: Lunedì-Sabato 8.00-19.00; Domenica e festivi 8.00-14.00 Chiusura settimanale: ; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico di Atena Lucana (Comune)

Via S. Maria – Atena Lucana

Orario: visitabile su richiesta dal martedì alla domenica ore 9.00-14.00; Telefono: 0975.76001; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno (MiBACT)

via Cavour (Palazzo Capua), 7 – Sarno

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Parco Archeologico di Paestum – Area archeologica di Paestum (MiBACT)

via Magna Graecia, 917 – Capaccio Paestum

Orario: Lunedì-Domenica 8.30-19.30; dopo il tramonto rimarranno aperti solo i percorsi illuminati; Orario biglietteria: 8.30-18.50; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 0828 811023)

Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna (MiBACT)

Largo Antica Corte – Salerno

Orario: Martedì-Domenica 9.30-18.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino (MiBACT)

piazza Municipio, 1 – Buccino

Orario: Martedì-Domenica 9.00-13.00/15.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (MiBACT)

via Lucania – Pontecagnano Faiano

Orario: Aprile-Settembre 9.00-19.30; Ottobre-Marzo 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Aprile-Settembre 9.00-19.00; Ottobre-Marzo 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei (MiBACT)

Centro Storico – Buccino

Orario: liberamente accessibile ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia (MiBACT)

via Stadio – Pontecagnano Faiano

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-17.00; Prenotazione: Nessuna

Teatro ellenistico-romano di Sarno (MiBACT)

Via Foce – Sarno

Orario: aperto dal lunedì al venerdì in orario antimeridianio, sabato, domenica e festivi aperto su richiesta; Prenotazione: Nessuna

Cappella San Giuseppe (Comune)

via Jacopo Sannazzaro – Sala Consilina

Orario: su prenotazione; Prenotazione: Obbligatoria

Museo degli antichi saperi (Privato cittadino)

via Roma – Buonabitacolo

Orario: su prenotazione

Museo diocesano “San Pietro” (Ente ecclesiastico o religioso)

Via San Pietro, 1 – Teggiano

Orario: invernale (novembre – marzo): 10.00-13.00, 15.00-18.00; estivo (aprile – ottobre): 10.00-13.00, 16.00-19.00; Prenotazione: Nessuna

MU.VI. – Museo virtuale di Caselle in Pittari (Comune)

Strada Provinciale 16 – Caselle in Pittari

Orario: dal Martedì alla Domenica 9.30 – 13.30 / 16.30 – 19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo civico “Insteia Polla”, Rassegna permanente delle antiche vestiture pollesi (Comune)

Via Santa Maria La Scala – Polla

Orario: da lunedì al sabato 9.30 – 13.30. Pomeridiano su prenotazione. Aperto la prima domenica del mese Chiusura settimanale: Domenica; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle del Sele (MiBACT)

piazza San Francesco, 1 – Eboli

Orario: Lunedì-Venerdì 8.30-16.00 Chiusura settimanale: Sabato e Domenica; Orario biglietteria: 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo.