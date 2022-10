‘Na femmena e ‘na papera arrevutajeno Napule. Un antico proverbio napoletano ancora in uso nella modernità. La lingua napoletana del resto si contraddistingue per la sua versalità nel riuscire a trovare per ogni situazione della vita quotidiana una espressione tipica in grado di descriverne il suo significato più profondo.

La traduzione letterale di questo proverbio è semplice. Una donna e un’oca misero a soqquadro tutta Napoli Il significato Il proverbio localizza l’evento nella sola città di Napoli. Da qui se ne deduce che è nato nella cittadina partenopea.

Secondo le fonti tradizionali si tratta, però, di un fatto mai accaduto nella realtà ma inventato facendo riferimento all’ idea antica che si aveva della donna. Sesso femminile visto come chiacchierone, rumoroso nel modo di parlare tanto da paragonarlo ad un’oca che starnazza. Secondo la tradizione popolare sarebbe addirittura in grado di demolire la tranquillità cittadina semplicemente facendosi accompagnare da un’oca. Insieme sarebbero in due a starnazzare e ci riuscirebbero. È chiarissima l idea sessista che si aveva della donna in questo proverbio. Per fortuna nei secoli certi pre-concetti sono cambiati sebbene viviamo in una società ancora profondamente maschilista. Tra le antiche espressioni “dedicate” alle donne intrise di sessismo rintracciamo ad esempio: Na vota è prena, ‘na vota allatta e nun ‘a pozza mai vattere