‘Nce vonno’ e ferriette dinto ‘o naso. È una antichissima espressione napoletana usata nella contemporaneità spesso e volentieri riferendosi ai bambini.

La traduzione di ‘Nce vonno ‘e ferriette dinto ‘o naso

La traduzione del detto napoletano è piuttosto semplice: ci vogliono i ferretti al naso.

Le origini e il significato

Il proverbio trae origine dal mondo contadino quando per domare grossi animali, in particolare i bovini, si utilizzava un anello di ferro applicato al naso soprattutto di vacche e tori. In dialetto napoletano l’anello era chiamato “ferrietto”. In italiano nasiera. Attraverso questa applicazione in una zona sensibile per l’animale si riusciva più facilmente a controllarlo e calmarlo quando presentava condotte esagitate. Da qui quando si cita l’ espressione ci si riferisce a bambini e ragazzini autori di una marachella o che presentano in alcune circostanze un comportamento insolente oppure ribelle come può capitare con le citate bestie.