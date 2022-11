Sie ‘na stuppola. Antica espressione napoletana ancora molto in uso nel linguaggio dialettale e popolare giunto fino a noi nel corso del tempo per definire alcuni comportamenti di una persona.

Stuppola. Origini e significato del termine

Il termine deriva da stuppolo, un tappo fatto con la stoppa e utilizzato nei decenni addietro anche come scopino per il water applicato all’estremità di un bastoncino di legno.

Può avere un doppio significato per definire l’indole di una persona. Uno malevolo che fa riferimento ad una condotta spregevole, cattiva. Ma è spesso utilizzato in maniera bonaria e schersosa quando una donna finge ingenuità ma è invece dotata di enorme scaltrezza.

Ma che ce ne tene a stu stuppolo o stuppolillo

Esiste poi una variante che si riferisce ai bambini vivaci che compiono qualche marachella. Lo stuppolo, da dove trae origine il detto popolare, è piccolo e per questo motivo ben si concilia per indicare i comportamenti da monelli dei bimbi.