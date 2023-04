Picasso in mostra al MANN: 43 opere del grande artista che rimase incantato da Napoli

E’ stata inaugurata ieri, 5 aprile, la mostra Picasso e l’antico visitabile fino al 27 agosto 2023 presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta di uno degli eventi culturali per celebrare il 50esimo anniversario di morte del celebre artista spagnolo.

Picasso in mostra al MANN di Napoli

Il progetto, promosso dal MANN con il sostegno della Regione Campania e con l’organizzazione di Electa, si inserisce nel programma Picasso Celebrazioni 1973 – 2023: 50 mostre ed eventi per celebrare Picasso, in occasione del cinquantenario della morte dell’artista, scomparso l’8 aprile del 1973.

Sono 43 i lavori di Picasso allestiti nelle sale della collezione Farnese, messi a confronto con le meravigliose sculture e dipinti dell’area. L’esposizione si divide in due parti: la prima incentrata sui soggiorni di Picasso a Napoli, la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori del pittore e scultore spagnolo.

L’esposizione si arricchisce di 37 delle 100 tavole che compongono la Suite Vollard, eccezionale prestito del British Museum di Londra. A queste si aggiungono i rilevanti prestiti del Musée national Picasso-Paris e di Gagosian New York.

La mostra ha l’obiettivo di illustrare la profonda influenza di uno dei più grandi musei di arte classica sull’opera di uno dei più importanti artisti moderni. L’impronta artistica di Picasso, infatti, è rimasta fortemente segnata dal suo viaggio in Italia del 1917.

Anche in letteratura è ormai riconosciuto l’impatto delle opere d’arte viste a Roma, Napoli e Firenze che rafforzarono la tendenza di Picasso di abbracciare il naturalismo del cosiddetto “secondo periodo classico”. Nel corso di quel viaggio, l‘artista soggiornò a Napoli, rimanendo estasiato dalla ricchezza culturale del luogo.

Le visite a Pompei, al museo che allora esponeva la Collezione Farnese e le opere da Ercolano, influenzarono il naturalismo di Picasso che proprio in quella precisa fase iniziò ad assumere forme esplicitamente classicizzanti, ben riconoscibili nella maggioranza dei dipinti e disegni non cubisti degli anni dal 1917 al 1925 e nell’opera grafica degli anni ‘30.

La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 9:00 alle 19:30 con ultimo ingresso alle 18:30 e chiusura settimanale di martedì. Il biglietto intero costa 22 euro ed è valido per due giorni consecutivi di apertura del Museo. Il ridotto di 2 euro è riservato ai cittadini dell’UE tra i 18 e i 25 anni e i titolari di Bonus 18 App. Il biglietto famiglia (due adulti) ha un costo di 40 euro, quello speciale (per i titolari ArteCard che hanno esaurito gli ingressi gratuiti o gli accompagnatori di abbonati OpenMANN) 11 euro. L’ingresso è gratis per i cittadini sotto i 18 anni, oltre alle categorie indicate dalla normativa vigente.