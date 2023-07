In questi giorni il caldo torrido che si è abbattuto sul nostro paese ed in particolare sul Sud sta creando non pochi disagi alla popolazione: è stata addirittura istituita la Cassa integrazione nei casi in cui le temperature superino i 35° sul posto di lavoro. Il cambiamento climatico degli ultimi anni sta dando vita ad estati sempre più calde e inverni sempre più freddi. E lo dimostrano anche le statistiche raccolte dalle aziende specializzate nel settore.

Temperature record: il 2022 è stato l’anno più caldo e meno piovoso per l’Italia dal 1961 ad oggi

Il 2022 è stato l’anno più caldo e meno piovoso per l’Italia dal 1961 ad oggi. Questo quanto è emerso dal rapporto pubblicato dall’ISPRA, che con cadenza annuale dal 2006 stila le statistiche climatiche del bel paese. Il picco di anomalia termica si è verificato nel mese di giugno (+3,09°C) così come i livelli più bassi di piovosità (-22%).

Mentre a scala globale, sulla terraferma, il 2022 è stato il quinto anno più caldo della serie storica, in Italia con un’anomalia media di +1,23°C rispetto al valore climatologico 1991-2020, il 2022 è risultato l’anno più caldo dal 1961, superando di 0,58°C il precedente record assoluto del 2018 e di 1,0°C il valore del precedente anno 2021. Tutti i mesi dell’anno sono stati più caldi della media, a esclusione di marzo e aprile: anomalie superiori a 2°C si sono registrate a giugno (con il picco di +3,09°C) e nei mesi di luglio, ottobre e dicembre. L’anomalia più marcata in estate (+2,18°C), seguita dall’autunno (+1,38°C) e dall’inverno (+0,58°C).

Il 2022 è stato l’anno meno piovoso dal 1961, segnando un -22% rispetto alla media climatologica 1991-2020, con precipitazioni inferiori alla norma (-39%) da gennaio a luglio. Le anomalie sono state più marcate al Nord (-33%), seguite dal Centro (-15%) e dal Sud e Isole (‑13%).