Faty Ba, giovane scrittrice, modella ed attrice, sta riscuotendo grande successo con il suo ultimo lavoro Faty Mega. Tarturiccio, la tartaruga lunare: un talento sbocciato grazie anche al torrese Maurizio Del Greco e Patrizia De Giovanni che ne hanno curato il lavoro.

Faty Ba, la giovanissima autrice di “Tarturiccio”

Faty Ba nasce a Napoli il 14 marzo 2016 da madre italiana e padre senegalese. Da settembre 2023 frequenta la terza elementare, dopo essere stata promossa con il massimo dei voti. È modella e attrice: ha scattato per vari brand, sfilato per diversi atelier e girato spot pubblicitari di giocattoli. È tra gli attori protagonisti del film Global Harmony del regista campano Fabio Massa, dove ha recitato al fianco di Maria Grazia Cucinotta. Nel tempo libero pratica danza ed equitazione.

Un curriculum già di tutto rispetto a soli 7 anni: il suo ultimo lavoro è Faty Mega. Tarturiccio, la tartaruga lunare (agosto 2023, Graus Edizioni), libro per bambini scritto da lei e curato da Maurizio Del Greco e Patrizia De Giovanni. Il libro, bilingue in italiano e tedesco, ha riscosso molto successo, grazie anche al carattere solare e spigliato della piccola autrice che, travestita dalla protagonista del romanzo, ha chiacchierato con lettori grandi e piccini nel cortile di Palazzo Reale alla presentazione avvenuta nel mese di agosto scorso.

Tarturiccio, la tartaruga lunare con un insegnamento nascosto

Faty Mega. Tarturiccio, la tartaruga lunare si rivolge a chi, in brevi righe, vuole uscire dalla realtà e farsi trasportare in un mondo inanimato che, invece, si carica di vita e di emozioni. Un libro ricco di esempi positivi per il bambino, posto di fronte a una parabola concreta e non astratta. Trattandosi di un testo per bambini, presenta anche una finalità didattica: gli insegnamenti sono fusi nel contenuto e non si manifestano a mo’ di ammonimento, né tentano di “addomesticare” il bambino. È il primo testo di una saga, che racconterà altri episodi e altre avventure della giovane Faty.

Faty Mega è una bambina vivace e studiosa, ama la sua famiglia e sogna la luna. Non c’è momento in cui non si immagini con la tuta da astronauta addosso: di notte e di giorno il suo pensiero sale fino al cielo, lì dove, dopo anni di studio e tanta fatica, arriverà anche lei. L’Agenzia Spaziale Europea, dove lavora, le affida una missione spaziale per la costruzione di una base lunare dove far lavorare gli astronauti. In una delle esplorazioni Faty, aiutata dai colleghi Mary e Paul, trova una pietra che sembra avere quattro zampette e una testolina: è lì che capisce che la luna, forse, è abitata da strane creature viventi.

Maurizio Del Greco, un torrese tra i curatori di Tarturiccio

Imprenditore, organizzatore di eventi, attore, autore e regista: Maurizio Del Greco è nato a Torre del Greco. Sin da bambino sulle orme di suo fratello Ciro, speaker radiofonico, si è avvicinato al mondo dello spettacolo, mostrando grande velleità. All’età di 5 anni, infatti, conduce un programma per bambini in onda su una radio campana. Agli inizi degli anni ’80, spinto dal fratello Franco, attore teatrale, entra a far parte di una compagnia teatrale, partecipando a diversi spettacoli.

Inizia ad occuparsi di eventi, regia televisiva, e cameramen, dopo il diploma. Nel novembre del 1994 approda a Wuppertal, in Germania, dove inizia a lavorare come showman nelle discoteche e a gestire diversi locali della movida. L’esperienza gli permette di organizzare in veste di direttore artistico, più di 200 spettacoli in Italia, Germania, Belgio.

De Giovanni, dalle TV locali al riconoscimento presidenziale

Fondamentale è stato l’incontro con il regista, compositore e sceneggiatore, Ninì Grassia, che lo introduce nel settore del cinema. Una conoscenza questa, preziosa per Maurizio che, grazie alla guida e gli insegnamenti di Grassia, nel tempo ha realizzato 6 film in veste di produttore, regista e attore.

Ha collaborato inoltre con i con i giornalisti Filippo Roma e Alessandro Politi, Alessandro De Giuseppe per il programma “Le Iene” in onda su Italia 1, e con Filippo Trappolini per “Agorà”, in onda su Rai 3. Nel corso della sua carriera, caratterizzata da soddisfacenti esperienze in Italia e in Germania, nel settore dello spettacolo e manageriale, Maurizio ha ricevuto un riconoscimento dal Presidente Giorgio Napolitano per l’aiuto dedito agli italiani all’estero.