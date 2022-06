Bufala Fest a Napoli, la mozzarella regina del lungomare: 9 giorni di cibo e concerti

A Napoli torna il Bufala Fest, l’evento dedicato ad una delle specialità campane per eccellenza che si terrà dal 9 al 17 luglio, dalle 19:00 alle 24:00, luglio sul lungomare Caracciolo. Non solo prelibatezze della filiera bufalina allieteranno le nove serate ma anche momenti di intrattenimento tra spettacoli e show cooking.

Napoli, torna il Bufala Fest dal 9 al 17 luglio

L’edizione di quest’anno, organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli, ruota attorno al tema della sostenibilità.

Sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato al mondo della mozzarella nella splendida cornice del lungomare partenopeo. Cittadini e turisti potranno perdersi tra le delizie proposte dai numerosi stand pronti a deliziare anche i palati più esigenti con un’offerta gastronomica che spazia dalla mozzarella alla carne di bufala passando per le pizze e i dolci realizzati rigorosamente con i prodotti della filiera bufalina.

Non mancherà il divertimento grazie ad un programma ricco di iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative pensate per grandi e piccini. Per tutta la durata dell’evento, infatti, si alterneranno spettacoli musicali, esibizioni comiche, show cooking e talk tematici. Ritornerà anche la gara I sapori della filiera nell‘Arena del Gusto, l’area dedicata allestita presso la Rotonda Diaz.