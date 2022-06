Museo Archeologico di Napoli, ingresso speciale a 2 euro con aperitivo serale in giardino

Apertura speciale del Museo Archeologico di Napoli con biglietto di ingresso a 2 euro. Giovedì 30 giugno dalle 19 alle 22.30 il ticket sarà venduto ad un costo simbolico per l’appuntamento settimanale dal titolo Le sere del Mann che verrà proposto fino al 14 luglio. Nel giardino, inoltre, verrà proposto uno speciale aperitivo a cura del MANNcaffè.

Le sere del Mann: Gli eventi in programma

La serata, oltre ad aprire le porte del museo, prevede una serie di appuntamenti che sono i seguenti.

Dalle 19.30 alle 22

Le Canzoni delle Donne nella Bellezza del MANN.

Happening tra musica e scrittura ispirato alle storie delle 54 coautrici del libro “Le Stanze delle Donne” di Focus Consulting.

Ore 20

Curatori in mostra – Sing Sing. Il corpo di Pompei con Luigi Spina

Luigi Spina, che da anni lavora allo studio e alla narrazione dei capolavori dell’Archeologico, presenta al pubblico i risultati del viaggio di ricerca compiuto stavolta in un luogo non fruibile al pubblico, nelle “celle” di Sing Sing in cinquanta scatti in bianco e nero. Appuntamento presso la terza sala della Villa dei Papiri

Ore 20

Il mito della dea

Spettacolo teatrale nelle sale della collezione Farnese con musiche dal vivo con Mariella Fabbris e Blue Caravan. Le statue ci parlano, se attiviamo i nostri sensi e ci poniamo in ascolto, con attenzione. Sepolte, scoperte, rinvenute, ricomposte, ricondotte: destano memorie, racconti, somiglianze… 1° turno 20.00 – 2° turno 21:00. Appuntamento 10 minuti prima per i prenotati nell’atrio del Mann.

Ore 20.30 e 21.30

Dietro le quinte. Il restauro in diretta

I restauratori accoglieranno i visitatori nelle Sezioni in cui si svolgono le varie attività (materiali lapidei, dipinti murali e mosaici, ceramica e metalli) e illustreranno le metodiche e le tecniche di restauro attraverso esempi di interventi realizzati o in corso. Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima nell’anticamera della caffetteria del museo