Napoli Pride, sconti speciali per la mostra di Andy Warhol: biglietto ridotto per tutti

In occasione del Pride, il PAN Palazzo delle Arti di Napoli, riserverà a tutti i visitatori della mostra Andy is back, del grande Warhol, un biglietto ridotto nelle giornate del 2 e 3 luglio. Si tratta di un’iniziativa che, attraverso la figura del padre della Pop Art, pone l’arte al servizio della lotta contro le discriminazioni sessuali.

Pride a Napoli, per la mostra di Andy Warhol biglietto ridotto

La grande festa dai colori arcobaleno, dopo due anni di stop causa covid, torna per le strade di Napoli con un corteo in partenza da piazza Municipio che si estenderà fino al Lungomare Caracciolo. A porsi al fianco del Pride partenopeo è la Navigare srl, società produttrice della mostra Andy is back, allestita al PAN.

L’adesione al messaggio a favore dei diritti civili non poteva non poggiare sulla figura di Andy Warhol, genio della Pop Art e tra le storiche icone Lgbtq+. Nelle giornate di sabato e domenica, infatti, tutti i visitatori potranno accedere alla mostra Andy is back usufruendo di un biglietto ridotto: costerà 8 euro anziché 14.

“Ci sembra doveroso dare un segnale di vicinanza alle idee sostenute dal Pride ma anche coerente con la complessa personalità di Andy Warhol, che raccontiamo attraverso la nostra mostra in cui spiccano non solo gli autoritratti dell’artista in drag, e il ritratto dell’amico artista Keith Haring, ma anche la preziosa collezione di serigrafie Ladies and Gentlemen con cui ha immortalato e reso visibili al mondo alcune drag queen newyorkesi degli anni ’70, presentandole come modelle in campo artistico” – ha spiegato Salvatore Lacagnina, producer dell’esposizione.

La mostra, curata da Edoardo Falcioni, proseguirà fino al 31 luglio con apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 20:30. Stessa data di chiusura si prevede anche per Van Gogh Multimedia e La Stanza Segreta, a Palazzo Fondi. La società ha previsto sconti speciali per chi decide di visitare entrambe le mostre. In questo caso il biglietto congiunto è fissato a 10 euro: con 2 euro in più, dunque, sarà possibile accedere ad entrambe le mostre. Il ticket è acquistabile in sede o online.

RIEPILOGO INFO

COSA: mostra Andy is back;

DOVE: PAN Palazzo delle Arti di Napoli;

QUANDO: 2 e 3 luglio 2022, dalle 9:30 alle 20:30;

BIGLIETTI: in sede o sul sito Etes.