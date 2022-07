Apre il Molo San Vincenzo, stupenda passeggiata di 2,5 chilometri nel mare di Napoli

Una nuova passeggiata di due chilometri e mezzo nel mare di Napoli grazie al finanziamento di 6 milioni di euro, approvato oggi, da parte della Giunta Comunale. Ne dà la notizia l’amministrazione cittadina che ha accolto due delibere che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini ad utilizzare il Molo San Vincenzo.

Molo San Vincenzo, il finanziamento del progetto

La prima delibera, su proposta congiunta del Sindaco Gaetano Manfredi degli assessori ai Trasporti e Urbanistica Edoardo Cosenza e Laura Lieto, prende atto della copertura economico-finanziaria dell’opera, pari a circa 5.700.000 euro, attraverso la rimodulazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Napoli – Centro storico”.

La seconda delibera, su proposta del Sindaco, approva il testo del Protocollo di Intesa da sottoscrivere a breve dal Ministero della Difesa, dal Comune di Napoli, dall’Agenzia del Demanio e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale.

“Continua” – ha dichiarato Manfredi – “l’impegno dell’Amministrazione per restituire il mare ai cittadini aprendo finalmente il Molo San Vincenzo alla città. Oggi due atti concreti che consentiranno, attraverso il prolungamento pedonale di piazza Municipio verso l’area portuale, di raggiungere la Base Navale ed il Molo San Vincenzo secondo il percorso approvato in linea tecnica in aprile ed oggi finanziato”.

La soluzione per la realizzazione del percorso

È stato dunque superato il problema che fino agli anni scorsi impediva l’apertura al pubblico del Molo. La competenza territoriale è ripartita tra la Marina Militare, che ne possiede il primo tratto, e l’Autorità Portuale, cui spetta gestire il tratto finale. Durante il sopralluogo dello scorso febbraio è stata definita in dettaglio la soluzione: i cittadini potranno percorrere una passerella, di 3 metri di larghezza, che costeggerà la Base Navale dal lato del porticciolo del Molosiglio per poi passeggiare lungo il Molo San Vincenzo.