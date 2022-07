Cinque giorni all’insegna del buon cibo con spettacoli e musica dal vivo. Lagane e ceci sono i protagonisti della Sagra che si terrà, da domani e fino a martedì 19 luglio, nella frazione collinare Rufoli del Comune di Salerno. Il piatto cremoso con pasta fresca cotta con ceci, aglio e olio tipico della stagione invernale potrà essere gustato quindi anche in piena estate.

A RUFOLI VA DI SCENA LA SAGRA LAGANE E CECI

A Salerno si svolge infatti la 30esima edizione della Sagra Lagane e Ceci, organizzata dall’Associazione “San Michele” e dala Parrocchia San Michele Arcangelo di Rufoli e Sant’Angelo, col patrocinio del Comune di Salerno e di quello della Camera di Commercio. Le lagane, gustosissima pasta casereccia simile alle tagliatelle, condita con i ceci, cotti lentamente al fuoco seguendo l’antica ricetta tramandata di generazione in generazione dalle massaie locali. Per una vera esplosione di piacere.

LA RICETTA DELLA PASTA E CECI

Le “Lagane e Ceci” a Rufoli vengono servite in un tegamino di terracotta, La caratteristica della sagra è che il tegamino vuoto non viene restituito all’organizzazione ma – non a caso datato e firmato – può essere portato a casa come gradito omaggio ai tanti degustatori per ricordare che a Rufoli continua la tradizione millenaria dell’antica lavorazione dell’argilla. Ad accompagnare questa prelibatezza ci sono una vasta selezione di prodotti tipici e specialità locali: dalla frionzola (carne di maiale con pupacchiole e pane) alle melanzane allardate, oltre ai panini farciti con milza, salsiccia alla brace, prosciutto o capicollo con contorno a scelta tra patatine fritte, broccoli, melanzane sott’olio, melanzane arrostite oltre a pizzelle di sciurilli e zeppole – il tutto servito con un ottimo vino rosso di produzione locale.

Tra un tegamino di lagane e ceci e un’accurata selezione di alcuni dei piatti tipici del territorio non mancheranno i momenti di divertimento per adulti e bambini e lo spazio per la bella musica.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Si parte venerdi 15 luglio alle ore 19:30 con l’inaugurazione della sagra e degli stand gastronomici, per la serata inaugurale faranno da apripista gli Skizzekea, una band esplosiva capace di infiammare gli animi degli spettatori con suoni e sound mediterranei unendo la tradizione napoletana alle hit internazionali.

Sabato 16 luglio con le sonorità degli Stragatti il pubblico potrà surfare su onde di rock and roll e farsi travolgere da cascate di swing. Domenica 17 si chiude il fine settimana con i talentuosi artisti della Compagnia di Musica Popolare “Vienteterra”, un’esperienza immersiva per il pubblico che si ritroverà coinvolto in danze popolari e canto partecipativo.

Lunedì 18, dalle 20.30 alle 22.30, in scena La Ciurma, la coloratissima tribute band Cristina D’Avena, che ci proporrà gli intramontabili successi delle sigle dei cartoni animati dell’infanzia di chi è cresciuto tra gli anni ’80 e ’90, a seguire il gruppo Salerno Periferia, la affiatata band che ha saputo fare dell’alternanza tra la canzone classica napoletana e gli intramontabili balli di gruppo la propria forza caratterizzante, che sarà sul palco anche martedi 19 luglio, serata conclusiva della sagra Lagane e Ceci.

Per tutto il weekend Mariano Fiore, in arte Malabariano, Mario #naps e gli artisti de Il circo di Rudinì faranno da contraltare ai musicisti presenti sul palco regalando emozioni e magia a grandi e piccini. Per tutte le cinque serate, infine, in uno spettacolo itinerante, la posteggia napoletana di Lino Sabella e i Trampolieri in azione tra la gente per divertire, scherzare e far trascorrere del tempo in maniera spensierata. Cinque giornate all’insegna di gusto, tradizioni e divertimento.

INFO UTILI

DOVE SI TROVA

Loc. Rufoli, Salerno (SA)

COME ARRIVARE

Percorso consigliato da Salerno: Pastena/Sala Abbagnano -> Giovi Piegolelle -> seguire indicazioni per Rufoli

Percorsi alternativi: Fratte -> Ogliara -> Rufoli Autostrada A3 uscita San Mango Piemonte -> direzione Ogliara

PARCHEGGIO

L’organizzazione della Sagra mette a disposizione, per tutti i visitatori, un ampio parcheggio gratuito al di sotto degli spazi della sagra, raggiungibile solo seguendo il percorso consigliato per Giovi Piegolelle.