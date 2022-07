Festa della Tammorra 2022: musica, spettacoli, balli e cibo in tutte le piazze

Dal 22 al 24 luglio 2022 torna la Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca, giunta alla sua quinta edizione. Dopo due anni tra stop e numero limitatissimo a causa della pandemia da Covid-19, l’evento ritorna in grande stile tra musica popolare e percorsi enogastronomici che accompagneranno i visitatori nel centro cittadino.

Festa Popolare della Tammorra 2022 a Sessa Aurunca: il programma

Venerdì 22 Luglio, alle ore 20, si apre la Festa della Tammorra. A Piazza Tiberio ci sarà Popolare Songo feat Patrizia Spinosi; in piazza Duomo le Cuntesse; in corso Lucilio Corde e Maschere con un concerto di musica barocca. Alle 22 si esibiranno i Malerva. Contemporaneamente artisti di strada, sputafuoco, il cantastorie e i trampolieri. Itineranti Ariella di Cellole, La Barca di Teseo e Mari Zingarina. In piazza XX Settembre alle ore 22 si esibirà la Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Sabato 23 luglio in piazza Tiberio alle ore 20 ci sarà ‘e Tammorre ‘e San Giuvanne; in piazza XX Settembre ‘A Paranza d”o Tramuntano. A seguire in piazza Tiberio ore 22 i NOP; in piazza XX Settembre I Vico; in piazza Duomo ore 21 Enzo Tammurriello. Corso Lucilio ore 21 Corde e Maschere, concerto di musica barocca. Itineranti La Barca di Teseo – Mari Zingarina, Artisti di strada sputafuoco – il cantastorie e trampoliere

Domenica 24 luglio in piazza Tiberio alle ore 20 Ars Nova Napoli, piazza Duomo ore 21 Leggermente al Sud, piazza Tiberio ore 22 Terrunica Etno 4et. Corso Lucilio alle ore 21 Corde e Maschere, concerto di musica barocca. Itineranti Gruppo Folk Internazionale Laurianum di San Castrese, artisti di strada sputafuoco, il cantastorie e trampolieri. In piazza XX Settembre ore 22 l’esibizione del Canzoniere Grecanico Salentino.

La Festa della Tammorra non è uno spettacolo unicamente musicale, ma è anche caratterizzato da visite guidate e da un percorso enogastronomico, con promozione e degustazione di prodotti tipici locali che i visitatori potranno degustare acquistando gli appositi ticket per seguire il percorso enogastronomico a loro dedicato. La Festa Popolare della Tammorra è organizzata e promossa dall’Associazione Etnia Popolare e dal Comune di Sessa Aurunca.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa Popolare della Tammorra 2022

Dove: in tutte le piazze di Sessa Aurunca (Caserta)

Quando: dal 22 al 24 luglio 2022

