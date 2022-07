Sagra del Fusillo della Porchetta e del Greco di Tufo: 3 giorni di abbuffate e musica

Ecco la trentesima edizione della Sagra del Fusillo della Porchetta e del Greco di Tufo, che si tiene a Torrioni in provincia di Avellino. La manifestazione avrà luogo dal 22 al 24 luglio 2022, a partire dalle ore 20 con l’apertura degli stand gastronomici.

Sagra del Fusillo della Porchetta e del Greco di Tufo 2022

In Piazza San Michele Arcangelo vi sarà il meglio della gastronomia locale con uno dei piatti tipici torrionesi preparati rigorosamente a mano dalle signore del paese, che da anni con passione e amore, si dedicano alla realizzazione della trafila di pasta artigianale condita con dell’ottimo sugo. Per gli amanti della carne c’è la porchetta, specialità conosciuta e apprezzata da gustare in accompagnamento con del pregiato vino, il “Greco di Tufo”.

Spettacoli musicali: il programma

Venerdì 22 luglio gli stands gastronomici saranno accompagnati dalla musica del Gruppo Beta Folk. Sabato alle 20.30 ci sarà la serata musicale con i Lady Botte e B.S.S. Bottari Sud Sound, alle 21.30 ci sarà tanto da ridere con il duo di “Made in Sud” Turco Salvatore e Laurato Peppe e alle 22.30 il concerto di Antonio Ottaiano e JackB. Domenica, la festa inizia con la Banda Musicale di Pannarano che dalle 8.00 del mattino suonerà per le vie del paese. Alle 20.00 serata musicale con Attilio Lepore e alle 24.00 l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Il programma religioso

Nei giorni 22, 23 e 24 luglio, a Torrioni (AV) si celebrano due amati santi, San Michele Arcangelo e Sant’Antonio da Padova. Gli eventi religiosi iniziano il 21 luglio alle 17.30 con l’apertura del Solenne Triduo ai santi e la celebrazione dell’Eucaristia. Venerdì 22 alle 17.30 il Rosario meditato e a seguire la celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Domenico Tirone (o.f.m.) San Giorgio del Sannio. Nella giornata di sabato c’è la conclusione del Solenne Triduo a Sant’Antonio da Padova e San Michele Arcangelo e la celebrazione dell’Eucaristia.Domenica la Santa Messa alle ore 10.00 e nel pomeriggio il Rosario Meditato, e dopo la Messa la Solenne Processione per le strade del paese.