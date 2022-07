Sant’Anna, a Ischia torna la Festa a Mare: processione in acqua e incendio del Castello

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, torna ad Ischia la Festa a Mare agli scogli di Sant’Anna, con la sfilata allegorica delle barche e lo spettacolo dell’incendio del Castello Aragonese con fuochi piromusicali, in programma per la serata del 26 luglio 2022. Giunto alla 90esima edizione, è tra gli eventi più attesi da cittadini e turisti.

A Ischia la Festa a Mare agli scogli di Sant’Anna 2022: il programma

La festa allieterà il pubblico per l’intera giornata di domani. Si parte con la sfilata delle barche allegoriche, costruite dalle tre associazioni Hester, Isola Verde Pesca e Mondoteatro, che sarà giudicata da un’apposita giuria composta da: Lina Sastri, Lucia Fortini, Antonio Pugliese, Paolo Giulierini, Ivano Manservisi, Nicola Gioba e Massimo Ielasi. Non mancheranno i tipici premi Funiciello, Di Massa, Nerone e Domenico Di Meglio.

Nel corso della serata non mancheranno momenti musicali con la partecipazione di artisti ischitani e non solo. Tra questi il soprano del San Carlo, Désirée Migliaccio, accompagnata dal maestro Luca Iacono, con la partecipazione del tenore Salvatore Minopoli.

La novantesima edizione della festa sarà celebrata anche con un timbro speciale di Poste Italiane che impreziosirà le cartoline realizzate per l’occasione e che saranno distribuite durante l’evento presso la sede dell’annullo nei pressi del Ponte Aragonese. Terminati i festeggiamenti, il timbro sarà disponibile per altri 60 giorni per poi entrare a far parte ufficialmente della collezione postale italiana.

La Madre della Vergine Maria e protettrice delle partorienti, nel suo giorno, sarà onorata con il tradizionale incendio del Castello Aragonese, seguito da spettacoli pirotecnici mozzafiato. Questa sera, inoltre, alle 19:30 ci sarà la tradizionale processione a mare con la messa alla chiesetta di Sant’Anna presieduta dal vescovo di Ischia, Mons. Gennaro Pascarella.