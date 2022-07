Calici di Stelle torna anche quest’anno, nel periodo delle stelle cadenti per gustare alcuni dei migliori vini della Campania, prodotti in modo artigianale, “da contadino”, in una cornice spettacolare. L’evento avrà luogo dal giorno 8 al 10 agosto 2022 a Campoli del Monte Taburno, cittadina in provincia di Benevento famosa per le distese di vigneti ed oliveti.

Campoli del Monte Taburno fa parte di un territorio dove vengono prodotte le varietà di Aglianico del Taburno DOCG, Sannio e Taburno DOC, Falanghina del Sannio e Taburno Falanghina DOC. È dunque naturale che proprio qui si tenga la manifestazione organizzata dal Forum dei Giovani, dove a essere protagonisti sono le eccellenze del territorio.

Calici di Stelle 2022: il Re è l’Aglianico del Taburno Docg

“Al centro dell’attenzione il Re dei nostri prodotti agricoli, l’Aglianico del Taburno Docg in primis, seguito da altre ottime varietà tipiche di vini” – fanno sapere gli organizzatori dell’evento, descritto come “una vera e propria vetrina enogastronomica che affascina i tantissimi visitatori giunti nel piccolo paese ai piedi del Monte Taburno da ogni angolo della regione e non solo”.

I partecipanti potranno non soltanto assaggiare gratis i vini locali, ma avranno a disposizione anche i piatti tipici campolesi oltre spettacoli musicali e divertimento anche per i bambini.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Calici di Stelle 2022

Dove: Campoli del Monte Taburno, Benevento

Quando: dall’8 al 10 agosto