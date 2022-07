Un’estate da RE alla Reggia di Caserta, gran finale con Claudio Baglioni: il programma

Dal 3 al 18 settembre 2022, alla Reggia di Caserta, torna Un’Estate da RE, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, programmato e finanziato dalla Regione Campania, organizzato e promosso dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Questa mattina è stato presentato il programma completo.

Anche quest’anno la bellezza di uno dei monumenti più importanti al mondo verrà celebrata con l’appuntamento estivo dedicato alla grande musica, giunto alla settima edizione. Saranno cinque appuntamenti, con un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e un finale altrettanto spettacolare con Claudio Baglioni.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, in presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il direttore della Reggia, Tiziana Maffei, e il direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione reale: i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno.

Giovedì 8 settembre sarà la volta del concerto-omaggio a Fabrizio De Andrè con una rivisitazione della sua musica in chiave orchestrale eseguita dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Presenti anche Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno alcune delle canzoni più belle di De Andrè.

Andrà di scena il 13 settembre il Romantic Tour di Mario Biondi che porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel nuovo album dedicato all’amore in tutte le sue forme da quello di coppia a quello per genitori, fratelli e figli.

Il gran finale dell’edizione di quest’anno vedrà un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista nelle serate di sabato e domenica, 17 e 18 settembre, insieme all’Orchestra e al Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, con la direzione di Geoff Westley. Oltre 50 anni di grande musica e successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

I biglietti saranno disponibili a partire dall’8 agosto. Sul sito ufficiale di Scabec è già possibile consultare in dettaglio le tariffe relative agli spettacoli. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00.