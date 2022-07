Saperi & Sapori torna a Gesualdo dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Dal 29 al 31 luglio 2022 si svolgerà nella cittadina che fa parte del club dei borghi più belli d’Italia, un evento molto atteso che giunge all’XI edizione. Durante la manifestazione sarà possibile visitare le mostre allestite nelle stanze del Castello, partecipare ad aperitivi in luoghi incantevoli al tramonto e seguire laboratori formativi.

Quando sarà scesa la sera, i luoghi della manifestazione ospiteranno una grande varietà di attrazioni proposte per la valorizzazione del territorio irpino e delle sue risorse: stand enogastronomici tradizionali, espositori agroalimentari ed artigianali di eccellenze irpine, postazioni musicali, artisti di strada, laboratori di artigianato e di degustazione, wine garden di cantine di eccellenza irpine e tanto altro. L’evento si chiuderà con l’ormai celebre discoteca a cielo aperto presso il Teatro del Centro Storico di Gesualdo.

Il tema scelto per Saperi & Sapori 2022 è il Gioco di Squadra. “Gioco di squadra” vuole prima di tutto celebrare il nuovo connubio tra le associazioni organizzatrici dell’evento, ASTREA e Forum Giovani Giovani Gesualdo, che garantiscono la continuità dell’evento; ma celebra anche il “gioco di squadra” della maggioranza, ossia tutti coloro che con il loro sacrificio, collaborazione e rispetto delle regole hanno contribuito alla lotta alla pandemia. “Gioco di squadra” che celebra anche l’ingresso di Gesualdo nel club dei borghi più belli d’Italia e quindi gioco di squadra che contribuisce allo sviluppo dei nostri territori.

Saperi & Sapori 2022 a Gesualdo: il programma

Programma enogastronomico e culturale

29-30-31 LUGLIO

CASTELLO DI GESUALDO ORE 19,00-00,00

– MOSTRA GIOCO DI SQUADRA -PLAY’N SHARE

a cura di Astrea Gesualdo e Forum Giovani Gesualdo:

ARTISTI

Giuseppe Amoroso De Respinis – Sant’Angelo Dei Lombardi

Dina Pascucci – Frigento

Pasquale Natale –Gesualdo

Antonio Di Gisi – Atripalda

– CALICI E STELLE ALLA CORTE DEL PRINCIPE

– LEZIONI DIDATTICHE E OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE 30-31 LUGLIO

a cura dell’associazione “ASTRONOMIA MODERNA”

– TERRAZZE MATTIOLI 30-31 LUGLIO

– APERITIVO TRAMONTI D’AUTORE SUNSET BAR ORE 18:30-22:30

a cura di BARTENDERS BAR ACCADEMY e N’ATU SAPORE BOTTEGA DEL PANE

PALAZZO PISAPIA-MATTIOLI – ore 19:00-1:00

ARTIGIANATO LOCALE IN MOSTRA

Nunzio Cogliano – Lavorazioni in Ferro

Rosita Gioielli : Creazioni gioielli

Massimo Renna – Lavorazioni in Pietra

Annarita Cappuccio – Creazioni Artigianali

Antonio Pietro paolo – Artigiano del Presepe

P.ZZA NEVIERA- P.ZZA UMBERTO I- VICOLI CENTRO STORICO DALLE ORE 19:00

APERTURA STAND GASTRONOMICI ECCELLENZE IRPINE

APERTURA WINE GARDEN : MOLETTIERI, CAGGIANO, TERRE DI WALTER , SULLO, BOCCELLA, MIER VINI E AMPIA SCELTA DI VINI NATURALI

ESPOSIZIONI PRODUZIONI LOCALI DI ARTIGIANATO E AGROALIMENTARE

Programma spettacoli

CASTELLO DI GESUALDO 29-30-31 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 22:30 -00:00

MONAGHAN DUO – Armonie D’Arpa

P.zza NEVIERA 29 LUGLIO

SPETTACOLO TEATRALE “PERICOLOSAMENTE” ATTO UNICO DI “ EDUARDO DE FILIPPO “ore 21:30

con adattamento e regia di Katia Cogliano

A cura di “CHE ArtFaiAPS

SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

A cura di A.S.D. Compagnia Di Danza “Carlo Gesualdo”

LIVE MUSIC ORE 22:30 -00:00

Leggermente a Sud

P.zza UMBERTO I 29 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 21:00 -00:00

La Nuà

Supernova

TEATRO DEL CENTRO STORICO 29 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 21:00 -01:00

ZekeTAM in concerto

Dj SET

GRUPPI ITINERANTI E ARTISTI DI STRADA 29 LUGLIO

Molfetta Band

Compagnia degli Elefanti

P.zza NEVIERA 30 LUGLIO

SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

A cura di LA COMPAGNIA DEL MATERASSO

SPETTACOLO DIMOSTRAZIONE CERAMICA RAKU ore 21:00

A cura di Giuseppe Amoroso De Respinis e Mariagrazia Villani

LIVE MUSIC ORE 21:00 -22:30

Scialacore

P.zza UMBERTO I 30 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 21:00 -00:00

Dissonanthika

Purple Beard Band

TEATRO DEL CENTRO STORICO 30 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 21:00 -01:00

HABEMUS CAPA

Dj SET

GRUPPI ITINERANTI E ARTISTI DI STRADA 30 LUGLIO

MIMO BUGGY Street Band

Compagnia degli Elefanti

P.zza NEVIERA 31 LUGLIO

SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

A cura di LA COMPAGNIA IL MATERASSO

SPETTACOLO DIMOSTRAZIONE CERAMICA RAKU ore 21:00

A cura di Giuseppe Amoroso De Respinis e Mariagrazia Villani

SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

A cura di A.S.D. Compagnia Di Danza “Carlo Gesualdo”

LIVE MUSIC ORE 21:00 -22:30

Bailenga

P.zza UMBERTO I 31 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 21:00 -00:00

Redlama

Le Nuvole in Concerto Tributo a Fabrizio De André

TEATRO DEL CENTRO STORICO 31 LUGLIO

LIVE MUSIC ORE 21:00 -01:00

CFM SONORIA in concerto

I Sei Ottavi In Concerto

Dj SET OBAS Nabilah

GRUPPI ITINERANTI E ARTISTI DI STRADA 31 LUGLIO

PIG BAND Street Band

Compagnia degli Elefanti

Programma laboratori

29-30-31 LUGLIO CORTILE COMUNALE

LUDOTECA PER BAMBINI

A cura del Paese Delle Meraviglie

29 LUGLIO

LABORATORIO DI PITTURA ore 18:00-20:00 P.zza Neviera

a cura di Mariagrazia Villani

LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO Cortile Comunale

a cura di Lilly Figliolo ore 18:00-20:00

30 LUGLIO

LABORATORIO DI CERAMICA ore 18:00-20:00 Cortile Comunale

a cura di Nicola Pompeo

31 LUGLIO

LABORATORIO DI PASTA FATTA IN CASA ore 18:00-20:00 Cortile Comunale

a cura di Carmela Petruzzo

PER BAMBINI DAI 3- 14 ANNI

PARTECIPAZIONE GRATUITA