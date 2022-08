Edoardo Bennato in concerto a Bacoli: l’ingresso è gratis per tutti

Continuano i festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Bacoli che si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dall’intera popolazione: il concerto gratuito di Edoardo Bennato che si terrà lunedì 8 agosto in Villa Comunale. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Edoardo Bennato a Bacoli. Era una promessa fatta alla città. Vivremo un concerto di piazza gratuito, sul lago Miseno, accanto alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato. Una notte magica e aperta a tutti. Sul palco avremo uno dei cantautori internazionali che più tra tutti ha cantato i Campi Flegrei” – ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Nato a Bagnoli, Bennato ha sempre palesato il suo affetto per la Campania e la città di Napoli. L’amore per la sua città natale trapela anche dalle sue canzoni: La Bella Addormentata del singolo contenuto nel cd Non c’è è proprio Bagnoli, vista come la protagonista di una favola.

Il concerto sarà preceduto da altri due grandi eventi in programma a Bacoli: il 6 agosto si esibiranno I Bottari della Cantica Popolare mentre il giorno successivo, 7 agosto, ci sarà la santa processione di Sant’Anna che attraverserà le strade del Paese. Per il gran finale del 9 agosto l’ospite d’eccezione è Enzo Gragnaniello.

“Torniamo a riempire le piazze, a vivere la nostra terra. La città, durante questi spettacoli, sarà vivibile a piedi. Adotteremo il piano traffico realizzato in occasione del concerto di Francesco De Gregori nell’estate 2015. Una grande isola pedonale che partirà dall’incrocio tra via Lungolago e via Risorgimento. Luminarie, bancarelle, concerti, bande, tanta gente in strada. Vi aspettiamo a Bacoli in uno scenario mozzafiato, a due passi dal porto militare più importante dell’Impero Romano Misenum” – ha concluso il sindaco.