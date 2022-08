Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend dal 5 al 7 agosto: gli eventi imperdibili

Per chi non sa ancora cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni dal 5 al 7 agosto, in modo da poter fornire a lettori e turisti validi suggerimenti per trascorrere giornate indimenticabili.

Cosa fare nel weekend: gli eventi a Napoli e dintorni dal 5 al 7 agosto

Domenica al Museo. Il 7 agosto torna l’appuntamento con uno degli eventi più attesi dagli appassionati di arte e cultura. Sarà possibile, infatti, accedere gratuitamente ai siti museali di proprietà statale: dalla Reggia di Caserta agli Scavi di Pompei fino al Palazzo Reale di Napoli: tante sono le meraviglie da poter ammirare in Campania.

Palazzo Reale di Napoli aperto di sera. Da questa sera, 5 agosto, fino al 9 settembre, lo storico Palazzo partenopeo aprirà al pubblico tutti i venerdì fino alle 23:00 al costo ridotto di 2 euro.

Scavi di Ercolano aperti di sera. Fino al 9 settembre proseguono i venerdì di Ercolano con aperture serali per godere delle bellezze del Parco attraverso suggestivi percorsi notturni al costo di 5 euro. Questa sera, 5 agosto, il sito sarà aperto fino alle 22:30.

R…Estate a Napoli. Nell’ambito della rassegna di eventi partenopea da non perdere: l’esibizione di Lalla Esposito e Massimo Masiello (5 agosto in Villa Comunale), Gennaro Monti in Ti Racconto una fiaba (6 agosto ,ore 20:00 in Villa Comunale), Patrizia Spinosi in Il Ballo di San Vito (6 agosto, ore 21:00 in Villa Comunale), Isa Danieli in Raccontami una Passeggiata devota (7 agosto, ore 20:30 al Maschio Angioino). Gli eventi sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.

Cinema all’aperto. Durante il fine settimana, nel grande parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio, verranno proiettati i film: E’ stata la mano di Dio di Sorrentino (5 agosto), Il lupo e il leone di Maistre (6 agosto), Qui rido io di Mortone (7 agosto).

R…Estate a Torre 2022. Continua il ricco parterre di date e appuntamenti estivi a Torre del Greco. Tra gli artisti che animeranno la città, il 7 agosto ci sarà Giuliana De Sio, nell’ ambito della terza edizione del Folk Festival.

Festa delle Lucerne a Somma. Dal 4 al 6 agosto a Somma Vesuviana, nel borgo antico del Casamale, torna la Festa delle Lucerne, una celebrazione dedicata alla Madonna della Neve che continua ad attestarsi come uno degli eventi più emozionanti e spettacolari d’Italia. Questa sera, 5 agosto, è attesa la processione della Madonna dall’antica chiesa della Collegiata.

Festa della Mozzarella. Sabato 6 e domenica 7 agosto, a Cancello ed Arnone, torna la più antica manifestazione italiana dedicata alla mozzarella di solo latte di bufala e giunta alla 44ª edizione. Tra gli ospiti: Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Marco Zurzolo, Peppe Iodice. La Maschera in Concerto, Francesco Cicchella, MR Hyde, Rico Femiano, Yung Snapp, Plug, Gabriele Esposito, Hal Quartièr.

SAIF Food Fest. Dal 5 al 7 agosto 2022 a Sant’Angelo in Formis, splendida frazione del comune di Capua, vi saranno esposizioni di artigianato, birra artigianale cruda tedesca, dolci e frutta di stagione. Saranno tre giorni ricchi di buon cibo e fiumi di birra.

Festa della birra di Capriati. Prosegue la manifestazione dedicata alla birra di Capriati a Volturno (nel Casertano) ad ingresso gratuito. Questa sera, 5 agosto, ci saranno I Vintage in concerto. A seguire DJ Set con The President, uno dei più famosi e seguiti DJ della zona. Inoltre la serata del venerdì è dedicata ai BIKERS. Chiunque si presenti in moto, riceverà in omaggio una birra gratis. Sabato, 6 agosto, sarà la volta dello show di Peppe Iodice, seguito dal DJ Set di Pietro Rama. Domenica, 7 agosto, chiusura con gli Zimbaria, uno dei più famosi gruppi salentini di pizzica e taranta.

Avellino Summer Fest. Prosegue l’evento dell’estate irpina che coinvolge l’intera popolazione campana. Questa sera, 5 agosto, si terrà la notte bianca mentre domani, 6 agosto, si esibirà Orietta Berti. Il ricco cartellone di eventi proseguirà, poi, fino all’11 settembre.à

Festa nel Bosco. Parte domani, 6 agosto, a Perito (Salerno), la regina delle sagre nel Cilento. La manifestazione si tiene nello splendido scenario del bosco di castagni. Una volta giunti presso quel luogo si dovrà effettuare la prenotazione per poter assaporare tutte le gustose pietanze che costituiscono il ricco menù.

Candlelight Salerno. Il 6 agosto, presso la Tenuta dei Normanni, si terrà il primo concerto a lume di candela. Sarà un tributo a Pino Daniele. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:00 e alle 22:30.

Festa dell’Antica Pizza Cilentana. A Giungano in Cilento dal 6 all’11 agosto si celebra la pizza celentana tra degustazioni e intrattenimento. Si esibiranno: Kepo (6 agosto), Paola Salurso, Angelo Loia & Progetto Oiza, Francesco Citera (7 agosto).