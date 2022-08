Cosa fare nel ponte di Ferragosto a Napoli e dintorni: gli eventi da non perdere

Per chi non sa ancora cosa fare nel prossimo weekend e nella giornata di Ferragosto, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni dal 12 al 15 agosto, in modo da poter fornire a lettori e turisti validi suggerimenti per trascorrere giornate indimenticabili. Di seguito l’elenco.

Musei e parchi aperti a Ferragosto. Nuovi appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura in tutta la Campania con le speciali aperture di Ferragosto. Dal Palazzo Reale di Napoli alla Reggia di Caserta fino alla splendida Certosa di San Lorenzo a Padula: tante sono le meraviglie da ammirare il 15 agosto. L’elenco dei siti aderenti all’iniziativa è stato diffuso dal Ministero della Cultura.

Cosa fare nel weekend di Ferragosto in provincia di Napoli: gli eventi dal 12 al 15 agosto

Palazzo Reale di Napoli aperto di sera. Anche questa sera, 12 agosto, lo storico Palazzo partenopeo resterà aperto al pubblico fino alle 23:00 con ingresso al costo ridotto di 2 euro. L’iniziativa sarà replicata tutti i venerdì fino al 9 settembre 2022.

Scavi di Ercolano aperti di sera. Fino al 9 settembre proseguono i venerdì di Ercolano con aperture serali per godere delle bellezze del Parco attraverso suggestivi percorsi notturni al costo di 5 euro. Questa sera, 12 agosto, il sito sarà aperto fino alle 22:30.

R…Estate a Napoli. Nell’ambito della rassegna di eventi partenopea da non perdere gli spettacoli gratuiti di musica e teatro in piazza Plebiscito: Stelle Danzanti, Erminia Franzese – Mirko Dionisi – Marsica, Joe Bastianich & La Terza Classe (12 agosto); Percorsi Indivisibili, Plug – Nicola e Maria Siciliano, La Maschera (13 agosto); Circus, Jovine – Simona Boo – Peppoh – Andrea Tartaglia, Tony Tammaro (14 agosto); Accademici Napoletani, Fede & Marlene, Nicola Piovani (15 agosto).

Cinema all’aperto. Durante il fine settimana, nel grande parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio, verranno proiettati i film: Sonic 2 (12 agosto), Settembre (13 agosto), Uncharted (14 agosto), Rassegna P.P. Pasolini Uccellacci Uccellini (15 agosto).

R…Estate a Torre 2022. Continua il ricco parterre di date e appuntamenti estivi a Torre del Greco. Il prossimo appuntamento, sempre ad ingresso gratuito, è previsto il 13 agosto con lo spettacolo del gruppo comico degli Arteteca.

Cosa fare nel weekend di Ferragosto in provincia di Caserta

Notte delle Regine alla Reggia di Caserta. Il 13 agosto la Reggia di Caserta celebra la giornata dedicata alle sue sovrane, con un’apertura serale straordinaria: dopo l’appuntamento dello scorso anno dedicato a Maria Carolina D’Austria, il 2022 è l’anno dedicato a Maria Amalia di Sassonia, prima regina del Regno di Napoli.

Festa dell’Assunta a Santa Maria Capua Vetere. Dal 13 al 16 agosto Santa Maria Capua Vetere festeggia la sua patrona. Del ricco programma di eventi fanno parte l’accensione delle luci, la Santa Messa e processione, spettacoli piromusicali, esibizioni di Luca Sepe (15 agosto) e Andrea Sannino (16 agosto).

Cosa fare nel weekend di Ferragosto in provincia di Avellino

Avellino Summer Fest. Prosegue l’evento dell’estate irpina che coinvolge l’intera popolazione campana. Questa sera, 12 agosto, si esibiranno gli Arteteca mentre nel giorno di Ferragosto sarà possibile assistere ad una vera e propria magia con i fuochi piromusicali di mezzanotte.

Il borgo delle Favole. Da domani, 13 agosto, e fino al 21 del mese, il borgo medievale di Quaglietta (in provincia di Avellino) sarà totalmente abitato e animato da personaggi delle fiabe e storici che accompagneranno i visitatori in un viaggio immersivo e poliedrico tra le bellezze del luogo.

Fiera enologica di Taurasi. Per tutto il weekend e nella giornata di Ferragosto sarà possibile partecipare anche ad una delle manifestazioni più importante della Campania con protagonisti i migliori vini dell’Irpinia.

Cosa fare nel weekend di Ferragosto in provincia di Salerno

Festa nel Bosco. Oggi e domani, 12 e 13 agosto, si terranno a Perito (Salerno), gli ultimi appuntamenti con la celebre sagra del Cilento. La manifestazione si tiene nello splendido scenario del bosco di castagni. Una volta giunti presso quel luogo si dovrà effettuare la prenotazione per poter assaporare tutte le gustose pietanze che costituiscono il ricco menù.

Campania by Night 2022. Continua il programma di aperture serali dei siti culturali campani proposto dalla Scabec. Per l’occasione, il 14 agosto, alle 21.15, al Parco Archeologico di Velia si terrà lo spettacolo Acarnesi.