Nonostante il Natale sembri ancora lontano per tutti, non lo è di certo per chi potrà cogliere l’occasione di candidarsi come espositore agli ormai celebri Mercatini di Natale Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Anche quest’anno, infatti, il famoso Museo che ospita locomotive storiche nella splendida cornice che vide nascere la prima linea ferroviaria d’Italia, la Napoli-Portici del 1839, ospiterà i Mercatini di Natale Napoli.

Grazie alla magia del luogo, dell’atmosfera, del cibo e di espositori di ogni genere, i Mercatini di Natale Napoli sono stati già inseriti tra i cinque mercatini di Natale da non perdere in Italia nel prossimo periodo natalizio posizionandosi in classifica in qualità di unico mercatino di Natale del Sud Italia. Anche quest’anno, dunque, tantissimi artigiani, commercianti e ristoratori campani avranno la possibilità di ottenere una casetta di legno all’interno dell’esposizione.

La manifestazione avrà inizio il giorno 3 dicembre 2022 e terminerà l’8 gennaio 2023 secondo il seguente calendario: 3 e 4 dicembre, dal 6 all’11 dicembre, dal 13 al 30 dicembre con pausa nei giorni della Vigilia di Natale e di Natale. I Mercatini torneranno poi nel periodo dell’Epifania, dal 5 all’8 gennaio 2023. L’orario di ingresso all’evento è fissato a partire dalle ore 10:00, mentre la chiusura sarà alle ore 22:00 (ultimo ingresso alle ore 21:00).

Mercatini di Natale Napoli 2022: come diventare espositori

A tal proposito, il sito web ufficiale dei Mercatini di Natale Napoli ha già lanciato il bando per candidarsi a diventare espositore all’interno della galleria espositiva dei Mercatini posta lungo il vialone che costeggia i padiglioni ricchi di storia del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che incornicia la famosa statua di Ferdinando II di Borbone, e all’interno dell’area food adiacente. Sarà cura di ogni espositore allestire la casetta e la decorazione della facciata espositiva qualora si ottenesse la possibilità di esporre ai Mercatini.

Sarà consentito esporre in vendita solo ed esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodotti artigianali, non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici non industriali in conserve. Per partecipare al bando bisogna compilare il modulo presente al seguente link per manifestare interesse, avendo cura di lasciare una dettagliata descrizione della tipologia dei prodotti e un recapito telefonico.

Le categorie ammesse

Sono ammessi a partecipare al bando, dunque, artigiani, anche del settore alimentare, coloro che vendono ed espongono i propri oggetti d’arte e opere d’ingegno a carattere creativo, purché in maniera professionale, i coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici e comunque non industriali.

RIEPILOGO INFO

Maggiori informazioni per aspiranti espositori sono disponibili all’interno del bando, reperibile al link di cui sopra oppure telefonicamente e via mail.

Numero di telefono: +39 3334194854

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli